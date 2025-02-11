Phoenix Suns'un yıldızı Kevin Durant, Ramona Shelburne'ün Suns soyunma odasının toksik bir ortam olduğu yönündeki iddialarına sert bir dille yanıt verdi.



Basın toplantısında konuşan Durant, takımın oyun öncesi odaklanmış ve ciddi bir ortamda olduğunu, ancak bunun dışarıdan yanlış anlaşılabileceğini belirtti.



"Ramona Shelburne'ün soyunma odamızın toksik olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Ancak bu sadece bir yanlış algı," diyen Durant, "Maç öncesi herkes hazırlık modunda olur, bazıları antrenman salonunda, bazıları tedavi odasında olur. Bu, bizim işimize olan bağlılığımızı gösterir. Beş dakika gözlem yaparak dört aylık bir soyunma odasını yorumlamak adil değil," ifadelerini kullandı.



Suns'un takas döneminde büyük hamleler yapamaması, özellikle Bradley Beal'in takas edilememesi, takımın geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Durant'in eski takımı Golden State Warriors bile takas görüşmeleri yaptı ancak Durant, Draymond Green ile yaşadığı gerginlik nedeniyle geri dönmeyi reddetti.



Durant'in 2026'da serbest kalacak olması, Suns'un uzun vadeli planlarını nasıl şekillendireceği konusunda belirsizliğini koruyor.



