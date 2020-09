Durant: "Knicks'e gitmeyi hiç planlamamıştım, hepsi medyanın işi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, New York Knicks'e gitmeyi hiç planlamadığını söyledi ve Nets ile sözleşme imzalama kararının asıl nedenini açıkladı.



Serbest oyuncu olmadan önceki sezonun büyük bir bölümünde, Durant'le ilgili ligdeki söylentiler, Knicks'in kurtarıcısı olmak için Madison Square Garden'a gitmesi üzerineydi. Durant ve Kyrie Irving'in Brooklyn'i seçmesinden sonra bile, eski MVP'nin Knicks'e ne kadar yakın olduğuna dair dedikodular sona ermemişti.



Durant, J.J. Redick'in Tommy Alter ile birlikte podcastine konuk olarak, bu söylentileri sona erdirdi:



"Hayır, Knicks'e gitmeyi hiç planlamamıştım. Bu sadece medyanın işiydi. Bence basın bunu abarttı ve ekibimiz etrafında ve benim çevremde bu Knicks olayını uyduracak kadar drama yaratmak istedi.



Bu yüzden Şubat ayı civarında, düşündüğüm gibi, Knicks veya New York'un kurtarıcısı olmak istememiştim. New York'un Kralı olmayı falan umursamıyordum, bu beni hiç etkilememişti. Broadway'de falan olmak umurumda değildi. Sadece topumu oynayıp, evime gitmek ve rahatlamak istiyordum. Bu yüzden Brooklyn'in somutlaştırdığı şeyin bu olduğunu hissettim ve New York'ta yaşamak da istiyordum.



Brooklyn'in benim kafamda olduğunu hissettim: sakin, dikkat çekmeyen, her şeyin siyah olduğu bir yer. Biz sessiziz, sadece basketbola odaklanıyoruz. Maçlarımıza geldiğinizde gösteri falan olmuyor. Madison Square ya da Basketbolun Mekke'si tarzı şeyler yok. Sadece oyunumuza bakıp, Brooklyn'de yeni bir şey inşa edeceğiz. Şubat ayından Mart ayına kadar da böyle düşünmüştüm, ardından serbest oyuncu dönemi geldiğinde de, zamanı gelmişti."



Durant, eski takımı Golden State Warriors'tan maksimum sözleşme teklifi almasına rağmen, Nets ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı.