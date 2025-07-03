NBA'in veteran süperstarı Kevin Durant'in Houston Rockets'a takası, sadece başlangıç hamlesi olabilir.The Athletic'ten Fred Katz'a göre, Los Angeles Lakers başta olmak üzere Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Phoenix Suns, bu takası yedi takımlı tarihi bir anlaşmaya dönüştürmek için müzakerelerde bulunuyor.Henüz anlaşma tamamlanmadı; detaylar üzerinde çalışmalar sürüyor.Senaryolara göre, Hawks oyuncusu Clint Capela'nın sign-and-trade yöntemiyle Houston'a gitmesi, Durant'in Rockets forması giymesi ve Dillon Brooks ile Jalen Green'in Phoenix Suns'a geçmesi planlanıyor.Lakers'ın bu dev takastaki spesifik rolü henüz netleşmese de takımın aktif şekilde görüşmelere dahil olduğu belirtiliyor.Şu ana kadar yalnızca beş aktif NBA oyuncusu takas çerçevesinde yer alıyor: Kevin Durant, Dillon Brooks, Jalen Green, Clint Capela ve Daeqwon Plowden.Görüşmelerde yer alan diğer oyuncular ise henüz resmiyet kazanmamış draft gecesi takaslarına dahil olan isimlerden oluşuyor. Bu nedenle resmi duyurular 6 Temmuz'dan sonra yapılabilecek.Şu an itibarıyla NBA tarihindeki en büyük takas, geçen yaz Klay Thompson'ın Dallas Mavericks'e katıldığı altı takımlı anlaşmaydı. Ancak bu yeni takas, yedi takımlı yapısıyla tüm zamanların en büyük NBA takası olabilir.