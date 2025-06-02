Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant ile yolların ayrılması ihtimali giderek güçleniyor. The Stein Line yazarı Marc Stein'ın haberine göre, takımın yeni başantrenör arayışları sürecinde Durant'in takas edilmesi yönünde güçlü işaretler mevcut.Kaynaklar, bu kararın teknik direktör seçimiyle doğrudan ilişkili olmadığını ve organizasyonun Durant sonrası bir plan üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Suns'ın başantrenörlük için Miami Heat yardımcı koçu Chris Quinn ve Cleveland Cavaliers'tan Jordan Ott ile birebir görüşmelere geçtiği belirtildi.Yıldız oyuncu Devin Booker'ın da bu sürece aktif olarak dahil olduğu bilinirken, Durant'in durumu takımın geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.Lig çevrelerinden gelen yorumlara göre, Phoenix takımı Durant ile ilgili kararını, Milwaukee Bucks'taki Giannis Antetokounmpo gelişmelerini gördükten sonra netleştirmeyi planlıyor. Zira Giannis'in potansiyel olarak takas piyasasına çıkması, Durant'in pazar değerini ve takas zamanlamasını doğrudan etkileyebilir.