02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Durant'in geleceği halen belirsizliğini koruyor

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant ile yolların ayrılması ihtimali giderek güçleniyor. The Stein Line yazarı Marc Stein'ın haberine göre, takımın yeni başantrenör arayışları sürecinde Durant'in takas edilmesi yönünde güçlü işaretler mevcut.

calendar 02 Haziran 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant'in geleceği halen belirsizliğini koruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant ile yolların ayrılması ihtimali giderek güçleniyor. The Stein Line yazarı Marc Stein'ın haberine göre, takımın yeni başantrenör arayışları sürecinde Durant'in takas edilmesi yönünde güçlü işaretler mevcut.

Kaynaklar, bu kararın teknik direktör seçimiyle doğrudan ilişkili olmadığını ve organizasyonun Durant sonrası bir plan üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Suns'ın başantrenörlük için Miami Heat yardımcı koçu Chris Quinn ve Cleveland Cavaliers'tan Jordan Ott ile birebir görüşmelere geçtiği belirtildi.

Yıldız oyuncu Devin Booker'ın da bu sürece aktif olarak dahil olduğu bilinirken, Durant'in durumu takımın geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.


Lig çevrelerinden gelen yorumlara göre, Phoenix takımı Durant ile ilgili kararını, Milwaukee Bucks'taki Giannis Antetokounmpo gelişmelerini gördükten sonra netleştirmeyi planlıyor. Zira Giannis'in potansiyel olarak takas piyasasına çıkması, Durant'in pazar değerini ve takas zamanlamasını doğrudan etkileyebilir.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.