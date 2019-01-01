Durant için, aşil sakatlığıyla ilgili "en zorlu şey" neydi?

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, aşil tendonu sakatlığıyla ilgili "en zorlu şeyi" açıkladı.



Durant, aşil tendonu kopması sakatlığından iyileştiği süreçte, 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmıştı. KD bu sakatlığı, Golden State Warriors ile oynadığı son maç olan, 2019 Finalleri'nin 6. maçında Toronto Raptors karşısında yaşamıştı.



32 yaşındaki süperstar, bu sezon Nets için oynamayarak biraz kişisel zaman geçirmekten keyif aldığını kabul ederken, oyunu çok özlediğini de itiraf etti.



KD, The Players' Tribune'un 'Text Message Show' segmentinde, Dorell Wright'a şunları söyledi:



"En zorlu şey, sakatlığın bulunduğum genel momentumu durdurmasıydı. Güzel şut attığım ve kafamın oyunda olduğu bir dönemdeydim. Oynamaktan çok keyif alıyordum ve bir yıl ortalıkta bulunmamak da kötüydü, ama kendime biraz kişisel zaman ayırmak da çok güzeldi, bu yüzden tam emin olamıyorum."



Durant ayrıca, sezon boyunca oturmanın kendisi üzerine olan mental etkileri hakkında da şu açıklamayı yaptı:



"Zorluydu. Her ne olursa olsun, yaptığım idmanlarda tüm set tekrarlarını yaptığımdan emin oluyordum. Aşil sakatlığından kurtulmak, başlı başına bir süreç. Bu yüzden sabırlı kalabilmem gerekiyordu ve zaten ne zaman bir basketbol sahası görsem, çok heyecanlanıyordum. Sakin kalmayı öğrenmem gerekiyordu."



Durant, 2019 yazında Nets ile dört yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Gelecek sezon kendisi ve Kyrie Irving'in hücumda başı çekeceği Brooklyn ekibinin, şampiyonluk için mücadele edecek takımlardan biri olması bekleniyor.



