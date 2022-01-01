Durant: "Bu sene daha iyi bir All-Star kadrosu kuracağım!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, All-Star takım kaptanı olarak daha iyi genel menajerlik yapmak istediğini söyledi.



Doğu Konferansı'nda en çok oy alan oyuncu olan KD, takımının kaptanı olma hakkını bir kez daha kazandı ve 'The ETCs' podcast'inde, bu yılki maç için nasıl bir draft planı izleyeceğinden bahsetti:



"Geçen yıl All-Star tarihindeki en iyi takımı seçtiğimi düşünmüştüm, ancak maç başladığında kötü oynamıştık. Bu yıl kaptan olursam takım çok daha iyi olacak. Kendimi kurtarmam gerekiyor. Bu yıl bu işin hakkını vermem lazım çünkü genel menajerlik becerilerim sorgulanmaya başlandı."



All-Star draftı, 10 Şubat'ta düzenlenecek.



