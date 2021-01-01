Durant: "Brooklyn, NBA'in 'kötü adamları' değil"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets ekibinin NBA'in "kötü adamları" olmadığını söyledi.



NBA'in en yeni ve en güçlü süpertakımı olan Nets, geçtiğimiz sezon kendilerinden nefret edenlerin sayısını oldukça artırmış ve playofflarda beklenenden erken elendiğinde, bu durum çok ses getirmişti.



Ancak KD, takımının ligin "kötü adamları" olarak görülmesi konusunda, Sports Illustrated'dan Justin Barasso'ya bu düşünceyi paylaşmadığını belirtti:



"Ben öyle düşünmüyorum. Ama biraz öyle görünüyor, değil mi? Hepimiz siyah giyiyoruz ve takımda NBA'deki pek çok taraftarın pek sevmediği üç tane adam var. Öyle görünebilir, ama bu zihniyeti benimsediğimizi sanmıyorum.



Bence sahada oldukça düzgün, rahat ve kendi halinde olan bir seviyede iş yapıyoruz. Sadece çok yetenekli adamlarız, ama sanırım dışarıdan bakıldığında öyle görünmesi normal. Lakin biz her gün beraber oynamaktan gerçekten keyif alan adamlarız."



