Durant: "Bırakın oyuncular liseden de gelsin"

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Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, NBA'in "one-and-done" kuralını iptal ederek lise oyuncularının direkt lige girmelerine izin vermeleri gerektiğini söyledi."One-and-done" kuralının, Amerikalı oyuncuların lise sonrası en az bir yıl uzakta kalmasının pek bir yararı olduğunu düşünmeyen KD, şu şekilde konuştu:NBA, 2006 yılından itibaren liseden oyuncu alımını o dönemin toplu iş sözleşmesiyle durdurmuştu.