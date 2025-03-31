Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, Houston Rockets'a karşı alınan 148-109'luk mağlubiyet sırasında sol ayak bileğini burkması nedeniyle üçüncü çeyrekte oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Suns başantrenörü Mike Budenholzer, Durant'in durumunun netlik kazanması için bugün bir MR çekileceğini açıkladı. Tecrübeli forvet, takımının salı günü Milwaukee Bucks ile oynayacağı deplasman maçı için ekiple seyahat etmeyecek.



Durant, sakatlığı Jabari Smith Jr. ile girdiği pozisyon sırasında yaşadı ve dengesini kaybederek rakibinin ayağına bastı. Sakatlandığı anda 11 sayı ve 8 ribaundla mücadele eden Durant'in dönüşüyle ilgili henüz bir tarih açıklanmadı.



