Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, 2019'da New York Knicks'e "havalı olmayışı" nedeniyle katılmadığını söyledi.



Menajeri Rich Kleiman ile 'The Boardroom' podcast'inde yaptığı sohbette Durant, 2019'da Brooklyn Nets'e katılma kararı üzerine konuştu.



Menajerinin baskılarına rağmen Durant, Knicks yerine arkadaşı Kyrie Irving ile birlikte Brooklyn Nets'te bir araya gelmişti.



Durant'a göre bunun gerekçesi, takımın o zamanki durumuyla ilgiliydi:



"O zaman iyi değildiler. Knicks pek havalı değildi. Fakat harika bir marka değeri var. Mesela şu anda ve son birkaç yıldır iyi durumdalar. Ondan önce de markası iyiydi ama ben takımın kendisine bakıyordum. Ve o takımda oynamak pek hoş gözükmüyordu. İzlemesi de aynı şekilde.



Geçmişte açıklama yaparken Knicks markasına da eleştiri yapıp biraz abartmış olabilirim, ama New York'ta yaşamak, buranın dünyanın en harika şehri olduğunu gerçekten anlamamı sağladı."



2019 yılında Knicks, Carmelo Anthony döneminin ardından tamamen yeniden yapılanma sürecindeydi ve sezonu Doğu'da 17-65'lik dereceyle sonuncu sırada tamamlamıştı.





