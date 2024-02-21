Durant: "2019'da Knicks havalı olmadığı için gitmedim"

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, 2019'da New York Knicks'e "havalı olmayışı" nedeniyle katılmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Durant: '2019'da Knicks havalı olmadığı için gitmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 15:19
Son güncelleme 21 Şubat 2024 15:21
Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, 2019'da New York Knicks'e "havalı olmayışı" nedeniyle katılmadığını söyledi.

Menajeri Rich Kleiman ile 'The Boardroom' podcast'inde yaptığı sohbette Durant, 2019'da Brooklyn Nets'e katılma kararı üzerine konuştu.

Menajerinin baskılarına rağmen Durant, Knicks yerine arkadaşı Kyrie Irving ile birlikte Brooklyn Nets'te bir araya gelmişti.

Durant'a göre bunun gerekçesi, takımın o zamanki durumuyla ilgiliydi:

"O zaman iyi değildiler. Knicks pek havalı değildi. Fakat harika bir marka değeri var. Mesela şu anda ve son birkaç yıldır iyi durumdalar. Ondan önce de markası iyiydi ama ben takımın kendisine bakıyordum. Ve o takımda oynamak pek hoş gözükmüyordu. İzlemesi de aynı şekilde.

Geçmişte açıklama yaparken Knicks markasına da eleştiri yapıp biraz abartmış olabilirim, ama New York'ta yaşamak, buranın dünyanın en harika şehri olduğunu gerçekten anlamamı sağladı."

2019 yılında Knicks, Carmelo Anthony döneminin ardından tamamen yeniden yapılanma sürecindeydi ve sezonu Doğu'da 17-65'lik dereceyle sonuncu sırada tamamlamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery