Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası tamamlandı

Antalya'da yapılan Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, kadınlar ve erkekler 20 kilometre yarışlarıyla devam etti.



EXPO 2016 alanında yapılan organizasyonun 20 kilometre yarışlarında kadınlarda Ayşe Tekdal, Elif Nur Özbey ve Selin Çadır, erkeklerde Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram ve Harun Bilir mücadele etti.



Milli atlet Ayşe Tekdal, 1.35.34'le sezonun en iyisini yürüyerek 29'uncu, Elif Nur Özbey 1.45.23'le kişisel en iyisini yürüyerek 51'inci ve Selin Çadır 1.46.02'yle 53'üncü oldu.



Kadınlarda 2022'de ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 ve 35 kilometrede altın madalya, 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 35 kilometrede gümüş, geçen yıl Umman'ın Maskat kentinde gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Perulu Kimberly Garcia Leon, Antalya'daki şampiyonada 1.27.12'lik derecesiyle altın madalya elde etti.



Bu branşta Çinli Zhenxia Ma 1.27.55'le gümüş, Brezilyalı Erica Sena da 1.29.22'yle sezonun en iyisini yürüyerek bronz madalya kazandı.



Takımda ise Çin birinci, Peru ikinci, İspanya üçüncü oldu.





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