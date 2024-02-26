Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak isimler belli oldu

İskoçya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 1-3 Mart'ta Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelli de Mikdat Sevler temsil edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 1-3 Mart'ta Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelli de Mikdat Sevler temsil edecek.
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