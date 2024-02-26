Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak isimler belli oldu

İskoçya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu. Türkiye'yi şampiyonada Ersu Şaşma, Kayhan Özer ve Mikdat Sevler temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak isimler belli oldu
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26 Şubat 2024 14:52
İskoçya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 1-3 Mart'ta Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelli de Mikdat Sevler temsil edecek.

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