Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi!

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

calendar 12 Eylül 2025 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi!
Milli sporcular, 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı madalyasız tamamladı. 

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen organizasyon, klasik yay müsabakalarıyla sona erdi.

Kadınlar klasik yay kategorisinde yarışan milli okçulardan Elif Berra Gökkır, Meksikalı Karime Montoya Alfaro, Brezilyalı Ane Marcelle Dos Santos ve Ukraynalı Veronika Marchenko'yu yenerek son 16 isim arasına girdi. Elif Berra, son 16 turunda Meksikalı Alejandra Valencia'ya 6-5 yenildi.



Bulgar Dobromira Danailova, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Samiya Odinaeva ve Moldovalı Alexandra Mirca'yı geçerek son 16 turuna yükselen Dünya Yenihayat, Güney Koreli Kang Chaeyoung'a 7-1 mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Fatma Maraşlı da Kazak Samira Zhumagulova ile yaptığı ilk tur maçını 6-2 kaybetti.

Erkekler klasik yayda mücadele eden Ulaş Berkim Tümer ise son 16 turunda karşılaştığı ABD'li Brady Ellison'a 6-4 yenildi.

- Türk okçular 2015'ten sonra ilk kez madalyasız

2020 olimpiyat, 2023 dünya ve 2024 Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu 12 kişilik kadroyla Gwangju'ya giden Türkiye Okçuluk Milli Takımı, 2023'te birer altın ve gümüş madalya kazandığı şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Mete, erkekler klasik yay kategorisinde ünvanını korumak için gittiği şampiyonanın 2. turunda Japon Tetsuya Aoshima 'ya elendi. Dünya 2'ncisi ünvanıyla şampiyonaya gelen Türkiye'nin klasik yay erkek takımı da 2. turda Güney Kore'ye elendi.

Türkiye, Gwangju'daki tek madalya maçına Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan makaralı yay erkek takımıyla çıktı. Milli sporcular, Slovenya ile karşılaştığı 3'üncülük müsabakasını 233-232 kaybetti.

İki yılda bir düzenlenen şampiyonanın tarihinde kazandığı 8 madalyanın 5'ini, son 4 organizasyonda (2017, 2019, 2021, 2023) elde eden Türkiye böylece 2015'ten bu yana ilk defa Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda madalya alamadı.

