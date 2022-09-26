Dünya Kürek Şampiyonası, Çekya'da sona erdi

Dünya Kürek Şampiyonası, Çekya'da sona erdi. Organizasyon 18-25 Eylül tarihlerinde Racice bölgesinde gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kürek Şampiyonası, Çekya'da sona erdi
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25 Eylül 2022 21:50
Dünya Kürek Şampiyonası, Çekya'da tamamlandı.

Organizasyon 18-25 Eylül tarihlerinde Racice bölgesinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda, LM 2x'de (hafif kilo erkekler iki çifte) Enes Gök-Şefik Çakmak final D'de 06.59.66 ile beşinci, LM 2-'de (hafif kilo erkekler iki tek) Ahmet Ali Kabadayı-Alper Şevket Eren final A'da 07:25.47'lik derecesiyle beşinci oldu.

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