Dünya Kürek Şampiyonası, Çekya'da sona erdi

Dünya Kürek Şampiyonası, Çekya'da tamamlandı.
Organizasyon 18-25 Eylül tarihlerinde Racice bölgesinde gerçekleştirildi.
Organizasyonda, LM 2x'de (hafif kilo erkekler iki çifte) Enes Gök-Şefik Çakmak final D'de 06.59.66 ile beşinci, LM 2-'de (hafif kilo erkekler iki tek) Ahmet Ali Kabadayı-Alper Şevket Eren final A'da 07:25.47'lik derecesiyle beşinci oldu.
Organizasyon 18-25 Eylül tarihlerinde Racice bölgesinde gerçekleştirildi.
Organizasyonda, LM 2x'de (hafif kilo erkekler iki çifte) Enes Gök-Şefik Çakmak final D'de 06.59.66 ile beşinci, LM 2-'de (hafif kilo erkekler iki tek) Ahmet Ali Kabadayı-Alper Şevket Eren final A'da 07:25.47'lik derecesiyle beşinci oldu.
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