Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri'nde eşleşmeler

Grup maçlarının tamamlanmasıyla Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri final turunda eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri'nde eşleşmeler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 23:10
2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri 1. Tur grup maçları sona erdi.

A Grubu'nda Solomon Adaları, Raphael Ohanua Lea'nin "hat-trick" yaptığı maçta konuk ettiği Tahiti'yi 3-1 mağlup etti.

B Grubu'nda Yeni Zelanda, ağırladığı Yeni Kaledonya'yı Alex Greive (2), Chris Wood (2), Logan Rogerson (penaltıdan), Andre De Jong ve Bill Tuiloma'nın golleriyle 7-1'lik skorla geçti.

Grubun diğer maçında ise Papua Yeni Gine, deplasmanda Fiji'yi 2-1 yendi.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla elemelerin final turu eşleşmeleri belli oldu. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlardan Yeni Zelanda ile Tahiti, Solomon Adaları ile Papua Yeni Gine yarı finalde 27 Mart'ta karşılaşacak. 30 Mart'ta oynanacak final maçını kazanan taraf, konfederasyonlar arası play-off turunda, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde grup dördüncüsü takımla eşleşecek. Bu maçı kazanan takım ise Dünya Kupası vizesi alacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.