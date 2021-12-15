Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Minas, Altay'a set vermedi!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Brezilya'nın Minas takımı, Kazakistan'ın Altay ekibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Minas, Altay'a set vermedi!
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15 Aralık 2021 17:34
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Brezilya'nın Minas takımı, Kazakistan'ın Altay ekibiyle karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Minas 3-0 kazandı.

B Grubu'nda ikinci maçta Perşembe günü saat 15.00'te VakıfBank ile Altay karşı karşıya gelecek.

Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Andrea Puecher (İtalyan)

Minas: Gattaz, Macris, Moreir, Thai, Danielle, Neriman Özsoy (Nicol, Nascimento, Priscila)

Altay: Danica, Anarkulova, Polina, Pena, Kodola, Anikonova (Madina, Belova, Balagazinova, Nurbergenova, Kenzhebaeva, Yelizaveta)

Setler: 25-20, 25-22, 25-18

Süre: 69 dakika (21, 25, 23)


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