Dünya futbolunda 'en iyi kim' tartışması

Futbol dünyasında 2024'ün en iyi oyuncusu seçimi, belki de son yılların en tartışmalı gündem maddesi oldu. Uzun süre Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin hegemonyasında kalan Altın Top Ödülü, futbolseverleri 2024'te son yıllarda hiç olmadığı kadar kararsız bıraktı.



Futbolseverler, yöneticiler, eski ve aktif oyuncular, Altın Top Ödülü için Manchester City'den Rodri ve Real Madrid'den Vinicius Junior arasında ikiye bölündü.



Ödülü az farkla Rodri'nin kazanması sonrası Altın Top oylama sisteminin sert şekilde eleştirilmesi ve Real Madrid'in protesto ederek Paris'teki törene katılmaması ise çalkantılı günlerin yaşanmasına sebebiyet verdi.





Vinicius Junior



Altın Top oylamasında ikinci olarak hayal kırıklığı yaşayan Vinicius Junior, 2024 FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.



FIFA Yılın En İyi 11'ine giren Brezilyalı futbolcu, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'da zafere ulaştı.



Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Vinicius, Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde de bir gol kaydetti.



İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan Vinicius, FIFA Kıtalararası Kupa maçında ise birer gol ve asist üretti.



Geçen sezonu 39 maçta 24 gol, 11 asistle tamamlayan Vinicius, bu sezon ise 21 karşılaşmada 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.





Rodri



Manchester City'nin Altın Top sahibi İspanyol oyuncusu Rodri, 2024'e damga vuran oyuncular arasında yer aldı.



Geçen sezon 50 maçta 9 gol atıp 14 asist yapan Rodri, takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.



FIFA Yılın En İyi 11'ine seçilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaştı ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.



Bu sezona ise şanssız şekilde giren Rodri, yaşadığı diz sakatlığının ardından sezonu kapattı.





Jude Bellingham



Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu oylamasında üçüncü sırayı alan Jude Bellingham, Real Madrid'in geçen sezonki başarısında önemli rol oynadı.



Real Madrid'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleri elde eden ve İngiltere Milli Takımı ile EURO 2024'te final oynayan 21 yaşındaki futbolcu, FIFA Yılın En İyi 11'ine de seçildi.



Geçen sezon 42 karşılaşmaya çıkan Bellingham, 23 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ilk haftalarda skor anlamında sessiz kalan İngiliz oyuncu, son maçlardaki etkili performansıyla 7 gol ve 6 asiste ulaştı.





Lamine Yamal



Barcelona'nın futbol dünyasına kazandırdığı yeteneklerden Lamine Yamal, genç yaşına rağmen EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettirdi.



Geçen sezon Barcelona formasıyla 50 maçta 7 gol, 9 asistle oynayan Yamal, EURO 2024'te İspanya'nın yaşadığı şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.



EURO 2024'te Fransa'ya karşı oynanan yarı final maçında unutulmaz bir gole imza atan 17 yaşındaki futbolcu, turnuvayı bir gol ve 4 asistle tamamladı.



En iyi genç oyuncu seçildiği turnuvada en iyi 11'e de giren Yamal'ın Fransa'ya attığı gol ise turnuvanın en iyisi seçildi.



Bu sezona da fırtına gibi başlayan genç futbolcu, şu ana kadar Barcelona'da çıktığı 21 maçta 6 gol ve 12 asist üretti.



Erling Haaland, Toni Kroos, Cole Palmer, Jamal Musiala, Harry Kane, Robert Lewandowski, Muhammed Salah, Kylian Mbappe, Phil Foden, Florian Wirtz, Lautaro Martinez, Nico Williams, Dani Carvajal ve Viktor Gyökeres gibi oyuncular da sergiledikleri performansla yıl boyunca adlarından söz ettirdi.



