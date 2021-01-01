Drummond şikayetçi!: "Hocanıza söyleyin beni daha çok oynatsın"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers'taki üretimi için yeterince oynamadığından ötürü koç Frank Vogel'ı suçladı.



Lakers ile nispeten hayal kırıklığı yaratan bir görev süresi sonrası, Drummond bir Instagram yorumunda aldığı dakikalardan şikayet etti:



"Hocanıza söyleyin beni daha fazla oynatsın ki domine edebileyim."



Drummond, Cleveland Cavaliers'dan kontrat miktarını alıp serbest kalmayı kabul ettikten sonra Mart ayında Lakers'a katılmıştı. Takım bir takas arayışındayken Cleveland'da bir aydan fazla bir süre benchte kalan 27 yaşındaki oyuncu için, ekip bir anlaşma bulamamıştı.



Drummond, Lakers ile oynadığı her maçta ilk beş başlamasına rağmen, normal sezonda maç başına sadece 24.8 dakika ve playofflarda 21 dakika ortalamayla sahada kalmıştı. Los Angeles'ın Phoenix Suns'a playofflardan elendiği serinin 6. maçında ise forma giymemişti.



Lakers pivotu, NBA'de dokuz yıl boyunca 13.7 ribaund, 1.5 blok ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladığı kariyeri boyunca iyi bir ribaundcı ve çember savunucusu olarak görülüyor.



