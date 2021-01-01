Drummond: "Lakers'ta kalmamın bir mantığı yoktu"

Philadelphia 76ers'ın yeni pivotu Andre Drummond, eski takımı Los Angeles Lakers ile yeniden sözleşme imzalamamış olmasının sebebini açıkladı.



Drummond, Lakers'ın serbest oyuncu döneminde yaptığı hamlelerle ilerlediği yönü gösterdiğini, bu nedenle kadroda kalmak için bir nedeni olmadığını belirtti:



"Zaman değişiyor ve ekip için yaptıkları farklı takaslar ve değişiklikler sonrası, artık orada kalmamın bir mantığı yoktu. Ben de Philly'ye gelerek, önümdeki en iyi seçeneği tercih etmiş oldum. Bence burası benim için oldukça uygun."



Drummond, bu hafta başlarında 76ers ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı.



