Dries Mertens, 2024'te zirveye çıktı!

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, 2024 yılında 13 gol ve 22 asistle 35 gollük katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens, 2024'te zirveye çıktı!
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31 Aralık 2024 07:37
Galatasaray'da 2024 yılının en başarılı ismi Dries Mertens oldu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI

37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu.

Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren Mauro cardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.

"FUTBOLU BIRAKMA"

Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.

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