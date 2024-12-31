Dries Mertens, 2024'te zirveye çıktı!

Galatasaray'da 2024 yılının en başarılı ismi Dries Mertens oldu.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI
37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu.
Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren Mauro cardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.
"FUTBOLU BIRAKMA"
Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI
37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu.
Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren Mauro cardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.
"FUTBOLU BIRAKMA"
Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.