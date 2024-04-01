Draymond: "Wemby ile gelecekte uğraşmak zorunda kalmayacağım için mutluyum"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde San Antonio Spurs'un yıldız çaylağı Victor Wembanyama ile "uğraşmak zorunda kalmayacağı" için mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond: 'Wemby ile gelecekte uğraşmak zorunda kalmayacağım için mutluyum'
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01 Nisan 2024 11:58
Son güncelleme 01 Nisan 2024 12:15
Golden State Warriors forveti Draymond Green, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde San Antonio Spurs'un yıldız çaylağı Victor Wembanyama ile "uğraşmak zorunda kalmayacağı" için mutlu olduğunu söyledi.

Şu sıralar oldukça genç bir Wembanyama ile karşılaşmaktan mutlu olan Draymond, emekli olduğunda NBA'in geri kalanını Wemby ile uğraşmak durumunda kalacakları konusunda uyardı:

"O çok çok çok çok çok çok özel bir yetenek. Ona karşı şimdi oynama fırsatı bulduğum için mutluyum çünkü kendisiyle daha sonra başkaları uğraşmak zorunda kalacak ve ben o dönemde artık ligde olmayacağım. Bu benim için iyi."

Warriors ve Spurs'ün karşı karşıya geldiği maçta galibiyete ulaşan taraf, 117-113 skorla Golden State ekibi oldu.

Wembanyama mağlubiyette 23 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 3 blok kaydederken, Draymond 21 sayı, 6 ribaund, 11 asist ve 6 top çalmayla sezonun kendisi adına en iyi maçlarından birini çıkardı.

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