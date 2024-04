Golden State Warriors forveti Draymond Green, play-in turnuvasından "nefret ettiğini" ancak bunun NBA için "şimdiye kadarki en iyi şey" olduğunu söyledi.



Green, 'The Draymond Green Show'un bu haftaki bölümünde, takımının playofflara ulaşmak için play-in turnuvasında mücadele etmesi gerektiği gerçeğinden memnun olmadığını ancak bunun NBA üzerinde yarattığı olumlu etkiyi anladığını belirtti:



"Hepiniz bilsin diye söylüyorum, play-in'den nefret ediyorum. Kesinlikle nefret ediyorum. Ama bu lig için şimdiye kadar yaratılmış en iyi şey. Basketbola sağladığı katkılara baktığınızda, kesinlikle öyle."



Green, play-in turnuvasının özellikle normal sezonun sonuna doğru NBA'deki rekabet seviyesini iyileştirdiğini hissettiğini sözlerine ekledi:



"NBA play-in'i eklediğinden beri sezonun son bir buçuk ayını tamamen farklı bir seviyeye taşıdı. Bu yüzden, özellikle 10. sırada yer alan bir takımda olarak play-in'den nefret ediyorum. Her ne kadar nefret etsem de, bir basketbol oyuncusu ve taraftarı olarak fena bir turnuva, sevmemesi çok zor."



Batı Konferansı'nı 46-36'lık dereceyle 10. sırada tamamlayan Warriors'ın, 8. sırayı alma fırsatı için New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers arasındaki karşılaşmanın kaybedeniyle karşılaşmadan önce, bu gece dokuzuncu sırada yer alan Sacramento Kings'i geçmesi gerekecek.





