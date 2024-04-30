Golden State Warriors forveti Draymond Green, Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'i hedef aldı ve "iğneleme yaparken dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.



Green ve Nurkic arasında normal sezonda çıkan kavga, Warriors forvetinin ceza alması ve ardından iki oyuncu arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı göndermeler yapılmasıyla süregelmişti.



Warriors'ın play-in turnuvasında elenmesinin ardından ilk olarak X'e (Twitter) "Hepsi bu kadar." şeklinde tweet atarak Golden State hanedanının sona erdiği ima etmiş olan Nurkic hakkında konuşan Green, The Draymond Green Show'un son bölümünde Nurkic'in takımının başarısına yaptığı sınırlı katkıları göz önüne alındığında başkalarıyla alay etme girişimlerinin yersiz olduğunu öne sürdü:



"O kadar başarılı olmamanıza rağmen insanlara iğneleme yapıyorsanız gerçekten dikkatli olmalısınız. Takımınızın başarısında yeterince büyük bir rol oynamadığınızda, maçın sonucunu ciddi anlamda etkileyemediğinizde, mesela 20 ribaund alsanız da maçı kaybettiğinizde...



Böyle bir konumdayken insanlara iğneleme yapmak mantıksızdır, çünkü sahada skoru etkileyecek bir şey yapmıyorsunuz. Böylece Dev Narin pes eder."



Green ayrıca Nurkic'in kendisine yönelik ifadesini kullanarak, NBA tarihindeki en kötü playoff galibiyet yüzdesine (%15) sahip Bosnalı pivota gönderme yapmaktan da kaçınmadı:



"Umarım kardeşim ihtiyacı olan yardımı alır."





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