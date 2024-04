Golden State Warriors forveti Draymond Green, takımın bu yaz serbest oyuncu olacak olan Klay Thompson'ı kadroda tutmasını umduğunu söyledi.



Warriors'ın Sacramento Kings tarafından playoff çekişmesinden elenmesinin ardından Green, takım arkadaşı Thompson'ın yaklaşmakta olan serbest oyuncu dönemindeki kararı hakkında konuştu.



Green, Warriors'ın Thompson'ı tutma arzusunu vurguladı ve yıllar boyunca zaferler ve zorluklarla dolu ortak yolculuklarının altını çizdi:



"Açıkçası Klay'in kalmasını istiyoruz. Birlikte çok şey atlattık. İnanılmaz çıkışlarımız ve bazı b**tan inişlerimiz oldu. Ancak her ikisinin de ortak paydası, her senaryoyu birlikte yaşamış olmamızdır. Yaptığımız bu işi devam ettirmek istediğimiz aşikar.



Ama bir karar vermesi gerektiğini de anlıyorum. Kendisi için en doğru kararı verecektir. Takımın da bir karar vermesi gerekiyor. Onlar da en iyi kararı vereceklerdir. Ancak şundan hiç şüphem yok ki, Klay'in ayrılacağı bir senaryo olacağını düşünmüyorum ve bu da bence takım ve organizasyon için en iyi karardır.



Lakin Joe (Lacob) ve Mike (Dunleavy) ya da herhangi biri bu takımın Klay olmadan ilerlemesinin en iyisi olduğunu düşünecek olursa, bu kararı buna inandıkları için vereceklerini sanmam. Bize hiçbir zaman saygıda, vefada, sevgide veya güvende bir kusur etmediler. Yani 'Klay'i ortada bırakacaklar' gibi bir düşüncem yok.



Bana da, Steph'e de (Curry), hepimize de her zaman hakkımızı verdiler. Klay ön çapraz bağını yırttı ve ona 160 milyon dolar ödediler. Dolayısıyla takım sahiplerimizin, geçmiştekinin aksine bize hakkımızı vermeyeceğini düşünmek için hiçbir nedenim yok.



Dediğim gibi sonuçta bu karar Klay'in olacak, ama bu organizasyonun sadece kendi çıkarı üzerinden hareket eden diğer organizasyonlardan olmadığını da biliyorum."



Thompson bu sezon maç başına 29,7 dakikada 17,9 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamış ve çaylak yılından bu yana ilk kez 14 maç boyunca benchten oyuna dahil olmuştu.





