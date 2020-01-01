Draymond, James Wiseman'dan çok etkilendi!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, ilk antrenmanlarından sonra çaylak James Wiseman'a övgüde bulundu.



Green ve Wiseman ilk Warriors antrenmanlarına katıldıktan sonra, Draymond, ekibin yeni genç pivotu hakkındaki heyecanını gizleyemedi:



"James'in bugün hiç yerinde durduğunu görmedim, ki bu harikaydı. Bir sürü soru soruyor, tam bir sünger gibi olacağa benziyor."



Green ve Wiseman, lig protokollerine uymak adına takımla antrenmana katılmamışlardı. Devamsızlıklarının nedenleri açıklanmasa da, Warriors genel menajeri Bob Myers geçtiğimiz günlerde iki oyuncunun KOVID-19 için pozitif test yaptığını doğrulamıştı.



"TÜM ENERJİMİ TAKIMA VERDİM"



2020 Draftı'nda ekibin 2'nci sıradan seçtiği Wiseman, bir izlenim yaratma fırsatını sabırla bekledikten sonra, nihayet sahaya inebildiği için çok mutluydu:



"Oynamak için sabırsızlandığımdan ötürü, çok fazla enerjim vardı. Konuşuyordum sadece, tüm enerjimi takımıma veriyordum. İlk antrenman gerçekten harikaydı ama veteranlarımdan da çok şey öğrendim."



"DRAYMOND ONA ÇOK YARDIMCI OLACAK"



Bu sezon Wiseman'ın etrafındaki tüm veteranlar arasında Green, Memphis çıkışlı oyuncunun gelişiminde en büyük etkiye sahip olabilir.



Koç Steve Kerr, Green'in Wiseman'a olabilecek etkisi hakkında, şunları söyledi:



"Draymond ona büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Özellikle savunma tarafında doğru yerde durmakla ve bu tür şeylerle alakalı olarak. Kendisinden bizim ve Warriors taraftarlarının görmeyi umduğu şeyin mükemmel bir enstantanesi oldu."



