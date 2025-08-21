Golden State Warriors'ın tecrübeli ismi Draymond Green, Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün'ün ifadelerine karşılık verdi.2025 playofflarında Warriors ile oynanan gergin ilk tur serisine ilişkin sözleriyle gündem yaratan Alperen, Warriors'ın sık sık faul yaptığını ve buna rağmen sürekli hakeme itiraz ettiğini belirtmişti.Bu çıkışa yanıt, Green'den geldi. Threads üzerinden paylaşım yapan Green, kısa ve net bir ifadeylemesajını paylaştı.Ardından açıklamalarını sürdüren dört kez All-Star seçilen Green, mağlubiyetin ardından bu tür sözlerin doğru olmadığını vurguladı:Seri boyunca hakem kararları sıkça tartışma konusu olmuş, Warriors oyuncularının itirazları dikkat çekmişti. Hatta Nisan ayında oynanan normal sezon maçında Jimmy Butler, Stephen Curry'ye çalınmayan fauller nedeniyle tepkisini dile getirmişti.Seride 3-1 öne geçen Warriors, Rockets'ın geri dönüşüyle 3-3 eşitliğe yakalansa da son sözü söyledi. Golden State, 7. maçı 103-89 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Green, seriyi 8.0 sayı, 5.6 ribaund, 3.3 asist, 1.6 top çalma ve 1.4 blok ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca Rockets'ı üst üste beşinci kez elemelerinin ardından rakiplerini sosyal medyada da tiye aldı.