21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Golden State Warriors'ın tecrübeli ismi Draymond Green, Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün'ün ifadelerine karşılık verdi.

21 Ağustos 2025 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
2025 playofflarında Warriors ile oynanan gergin ilk tur serisine ilişkin sözleriyle gündem yaratan Alperen, Warriors'ın sık sık faul yaptığını ve buna rağmen sürekli hakeme itiraz ettiğini belirtmişti.

Bu çıkışa yanıt, Green'den geldi. Threads üzerinden paylaşım yapan Green, kısa ve net bir ifadeyle "Hold that L" (Yenilgiyi kabullen) mesajını paylaştı.


Ardından açıklamalarını sürdüren dört kez All-Star seçilen Green, mağlubiyetin ardından bu tür sözlerin doğru olmadığını vurguladı:
"Kaybettikten sonra böyle şeyler söylemek zordur… Bu tür sözleri edebilmek için kazanmanız gerekir."

Seri boyunca hakem kararları sıkça tartışma konusu olmuş, Warriors oyuncularının itirazları dikkat çekmişti. Hatta Nisan ayında oynanan normal sezon maçında Jimmy Butler, Stephen Curry'ye çalınmayan fauller nedeniyle tepkisini dile getirmişti.

Seride 3-1 öne geçen Warriors, Rockets'ın geri dönüşüyle 3-3 eşitliğe yakalansa da son sözü söyledi. Golden State, 7. maçı 103-89 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Green, seriyi 8.0 sayı, 5.6 ribaund, 3.3 asist, 1.6 top çalma ve 1.4 blok ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca Rockets'ı üst üste beşinci kez elemelerinin ardından rakiplerini sosyal medyada da tiye aldı.

