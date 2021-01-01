Draymond: "Brooklyn Nets, NBA'deki en iyi hücum gösterisi"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Brooklyn Nets'in NBA'deki "En iyi hücum gösterisi" olduğunu söyledi. Green, NBA on TNT programında Nets'i üç büyük yıldızı Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving dışında tehlikeli yapan silahlarından bahsetti:



"Muhtemelen bu ligde göreceğimiz en iyi hücum gösterisi. Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'den bahsediyoruz, ancak ligin üçlük yüzdesi lideri Joe Harris de var. Kevin, Kyrie veya James dışında pas yollayabileceğiniz bir kişi de kendisi.



Bu takıma hücum açısından baktığınızda, onları durdurmanızın imkanı yok. Bir adamı durdurursunuz, ama diğer ikisi iyi bir gece geçirir. Ve savunmalarının da yeterince iyi olacağını düşünüyorum, çünkü gerçek şu ki, diğer takımların da skor üretmesi gerekiyor ve bunu yapmak o kadar kolay değil.



Bu yüzden herkes, bu adamlardan fazla sayı atmaya çalışacak fakat bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum."



