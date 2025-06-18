Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, tarih yazıyor!

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 7-2, ABD'yi ise 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada sabah seansında İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, akşam seansında da ABD ile oynadığı müsabakayı 6-2 kazandı.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki üçüncü maçını da kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Milli takım, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada sabah seansında İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, akşam seansında da ABD ile oynadığı müsabakayı 6-2 kazandı.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki üçüncü maçını da kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Milli takım, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.
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