Down sendromlu ve otizmli sporcular, milli takıma hazırlanıyor

Sakarya'da milli takım gelişim kampına katılan down sendromlu ve otizmli masa tenisçiler, uluslararası organizasyonlarda ülkelerini temsil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



"2022 Yılı Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren sporcular, Adapazarı ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kampta antrenörler eşliğinde bir hafta boyunca günde çift idman yaptı.



Antrenörler Sevinç Sert Lahna, Fatma Yütük ve Ziya Öner'in çalıştırdığı sporcuların, gelişim kamplarıyla başarı seviyelerinin yükseltilmesi ve sonraki süreçte ay-yıldızlı formayla ülkelerini temsil etmeleri hedefleniyor.



- "Alttan gelen sporcularımızdan havuz oluşturmayı amaçladık"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna, AA muhabirine, otizm ve down sendromlu olmak üzere çeşitli illerden 15 sporcunun Sakarya'daki kampa katıldığını söyledi.



Lahna, kampın başarılı geçtiğini anlatarak, "Burada, milli takım kadrosu dışında alttan gelen sporcularımızdan otizm ve down sendromlularda havuz oluşturmayı amaçladık." dedi.



İleriye dönük hedefler doğrultusunda sporcuları takip altına aldıklarını aktaran Lahna, gelecek sezonlarda özel sporcuları milli takımda görmek istediklerini kaydetti.



Lahna, milli takım altında da B ve C takımları oluşturmayı hedeflediklerini aktararak, "Bu sporcuları gözlemlemek için bir araya getirdik. İleride A takıma alma ve ilerlemelerini sağlamak adına yaptığımız kampı gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezon il ve Türkiye şampiyonalarında da gelişimlerini göreceğiz." diye konuştu.



Kamp boyunca iletişimde zorluk yaşayacaklarını düşündükleri sporculardan dahi güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Lahna, "Uyumlulardı, kendi öz becerileriyle işlerini yaptılar. Otizmliler de down sendromlular da hocaları, anneleri olmadan ilk defa çıktılar. Bizlerle güzel bir kamp süreci geçirdiler." ifadelerini kullandı.



Lahna, otizmlilerde milli takım bulunmadığını ancak bu tür çalışmalarla ileride kurulacak takıma havuz oluşturduklarını belirtti.



Önceliklerinin sporcuların ülke içindeki organizasyonlarda başarı seviyelerini yükseltmek olduğunu vurgulayan Lahna, "Hedefimiz, down sendromlularda A takımı zorlayacak sporcular yetiştirmek. Otizm için de yeni oluşturulacak takımla Avrupa ve dünyada iyi dereceler almak." değerlendirmesinde bulundu.



- Sporcuların görüşleri



Eskişehir'den kampa katılan 19 yaşındaki sporcu Görkem Ağırbaş, masa tenisini çok sevdiğini ve kampın güzel geçtiğini söyledi.



Sakarya'dan 22 yaşındaki Özgenur Kurşun da sporu çok sevdiğini ve masa tenisini güzel oynadığını ifade etti.



Sinop'tan gelen 22 yaşındaki Doğukan Cem Bafralı ise Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a teşekkürlerini iletti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ