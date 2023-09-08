Down Sendromlu Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda grubundaki son maçında Finlandiya'yı 27-10 yenerek yarı finale yükseldi.Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) koordinesinde 6 branşta milli sporcular, Türkiye adına yarışıyor.Şampiyonada Özel Milli Basketbol Takımı, sabah seansında grubundaki son maçını Finlandiya ile oynadı ve karşılaşmadan 27-10 galip ayrılarak yarı finale çıktı.Finlandiya maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan başantrenör Ufuk Bulut, şöyle konuştu:Bulut, grup maçlarını yenilgisiz tamamlamak istediklerini ancak 4'te 3 yaptıklarını, bunun da iyi bir sonuç olduğunu belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmadaki performansıyla dikkati çeken milli basketbolcu Eren Yılmaz daşeklinde konuştu.