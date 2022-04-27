Dorukhan yeniden sağ beke geçiyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz geçecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dorukhan yeniden sağ beke geçiyor
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27 Nisan 2022 14:49
Adana Demirspor maçında sezonu kapatan Bruno Peres'in sakatlığı Trabzonspor'da mecburi değişikliği beraberinde getirecek. Savunmanın sağında bir kez daha Dorukhan'ın görev alması bekleniyor.

Sağ bekte esas mevkiisi bu bölge olan Serkan Asan'ı tercih etmeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta saha oyuncusunu savunmaya çekeceği öğrenildi.

Dorukhan, Peres'in cezası nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş mücadelesinde savunmanın sağında görev almıştı. İlk yarıda 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçında da sağ bekte oynayan Dorukhan kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşamıştı.

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