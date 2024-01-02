Dortmund eski oyuncusunu kiralıyor: Jadon Sancho

Manchester United'da kadro dışı kalan Jadon Sancho'nun yeni takımı netleşiyor.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Manchester United'dan eski oyuncusu Jadon Sancho'yu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.



Haberde Erik ten Hag tarafından kadro dışı bırakılan İngiliz oyuncunun, Alman ekibine geri dönmek istediği öğrenildi. Bununla ilgili MANU yönetimiyle görüştüğü de aktarıldı.



Yapılan görüşmenin olumlu ilerlediği belirtilirken, Manchester United'ın onayıyla birlikte transferin resmileşeceği ifade edildi.



Sancho, 2021 yılında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan İngiliz ekibine transfer oldu.





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