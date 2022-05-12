Dortmund'da Haaland'ın halefi Haller!

Borussia Dortmund, Manchester City'ye giden Erling Haaland'ın yerini Sebastian Haller ile doldurmak istiyor.



Bild'in haberine göre; Alman temsilcisinin, Karim Adeyemi transferine rağmen, en uca bir transfer daha yapmak istediği aktarıldı. Bu isim ise Ajax forması giyen Sebastian Haller olduğu belirtildi.



TEMASLARA BAŞLADI



Borussia Dortmund'un, daha önceki Paco Alcacer ve Michy Batshuayi gibi forvet konusunda kiralık bir çözüm düşünmediği ve Haller'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Dortmund'un, şimdiden 27 yaşındaki Haller için temaslara başladığı ifade edildi.



BU SEZON PATLADI



Bu sezon Ajax'ta kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Sebastian Haller, çıktığı 42 maçta 34 kez fileleri havalandırdı. Fildişili futbolcu, bu maçlarda ayrıca 9 kez de asist yaptı.





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