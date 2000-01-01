Doris Burke, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!

ESPN için NBA analisti olarak çalışan Doris Burke, koronavirüs için pozitif test edildiğini açıkladı.



Burke, ESPN'den Adrian Wojnarowski podcastinde, bu ayın başlarında koronavirüs için pozitif test sonucu aldıktan sonra, şu anda semptomsuz olduğunu söyledi.



Burke, Wojnarowski'ye KOVID-19 için test edilme ve iyileşme deneyimini detaylandırdı. Burke 17 Mart'ta test edilmişti, ancak sekiz gün sonrasına kadar pozitif olduğunu öğrenememişti.



Burke, yorgunluk seviyesinin, özellikle 14-17 Mart arasında çok yoğun olduğunu ve beş dakikadan fazla yataktan çıkamadığını anlattı:



"Semptomlarım tipik semptomlarla örtüşmüyor gibi görünse de, mesleğimin doğası gereği, karşılaştığım insanların sayısı göz önüne alındığında, virüse bu yüzden kaldığına inandım."



Burke, 2018 yılında Basketbol Hall of Fame'e girmişti.



