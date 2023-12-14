New York Knicks ve Brooklyn Nets ekiplerinin, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ı kovalayacağı iddia edildi.



Cavaliers yıldızının takımıyla uzun vadeli bir anlaşma imzalamaması durumunda kariyerinin bir sonraki durağı olabileceği düşünülen Knicks ekibine, aynı bölgeden bir rakip çıkabileceği öne sürüldü.



Action Network'ten Matt Moore, Cavs ile geleceği belirsiz olan Mitchell'ı kovalama konusunda Knicks ve Nets'in rakip olabileceğine inandığını belirtti:



"Herkes uzun zamandır Donovan Mitchell'ın Cavs'ten serbest bir oyuncu olarak ayrılmasını bekliyordu. Mitchell'ın Cavs'e gelecekte ne karar alacağıyla ilgili herhangi bir bilgi verip vermediği konusunda bazı çelişkiler var. ESPN'den Brian Windhorst, aylardır Mitchell'ın Cleveland'la yeniden sözleşme imzalamayacağını söylüyordu.



Birçok kaynaktan duyduğum üzere, Knicks'in Mitchell için bir anlaşma sağlayamaması durumunda dikkat edilmesi gereken bir diğer takım, böyle bir anlaşmayı gerçekleştirmek için elinde çok miktarda varlık bulunan ve her zaman yıldız alışverişinde olan Brooklyn Nets."



27 yaşındaki Mitchell, bu sezon şu ana kadar Cleveland formasıyla çıktığı 19 maçta 27.4 sayı ve kariyerinin en iyi 5.7 ribaund ortalamalarını yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU