Donovan Mitchell, bu geceki maçta yok!

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın, NBA'nin sarsıntı protokolüne dahil edildiği ve bu geceki Dallas Mavericks'e karşı oynanacak maçı kaçıracağı bildirildi.



All-Star oyuncu, Salı gecesi New York Knicks galibiyetinde 34 dakika forma giymişti, fakat sakatlığı ne zaman geçirdiği bilinmiyor.



Takım yetkilileri, Mitchell ile ilgili "Onu olası bir sarsıntıyla ilişkilendiren ilk semptomları, önceki geceki New York Knicks maçından sonra, bu sabah meydana geldi." şeklinde konuştular.



Bu sezon takımının en yükseği olan 23.4 sayı ortalamasının yanında 4.9 asist ve 4.4 ribaund istatistikleri tutturan Mitchell, sarsıntı protokolü sürecinde ilerleme kaydettikçe, izlenmeye devam edecek.



