"Donovan Mitchell, 2025'te Cavs'den ayrılabilir" iddiası

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'ın 2025 yılında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Donovan Mitchell, 2025'te Cavs'den ayrılabilir' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 14:45
Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'ın 2025 yılında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

ESPN'den Brian Windhorst, Mitchell'ın bu yaz kontratını uzatmayarak, 2025'te serbest oyuncu olduğunda muhtemel ayrılışına açık kapı bıraktığını iddia etti:

"Donovan Mitchell'ın bu yaz Cavaliers'la kontratını uzatmasını beklemiyorum, ama bunun endişe yaratacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bence önümüzdeki yılı bekleyecek. Ancak bu konuyu tartışırken nasıl davrandığı da önemli.

Giannis, bu yaz birkaç sefer Milwaukee'deki geleceğinin garanti olmadığını bizzat bildirmişti. Donovan Mitchell'ın da bu tarz soruları yanıtlama ve karar sürecini açıklama şekli, Cavaliers ekibi, taraftarları ve Mitchell'ı takaslamak isteyebilecek diğer takımlar için çok önemli olacak. Benim beklentim Mitchell'ın opsiyonlarını açık tutacağı yönünde."

Mitchell bu yıl maç başına 28,3 sayı, 4,4 asist ve 4,3 ribaund ortalamalarıyla süperstar seviyesine ulaşmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery