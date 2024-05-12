Donny van de Beek'in menajerinden transfer açıklaması!

Donny van de Beek'in menajeri Guido Albers, futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.



Albers yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun ülkesine dönmeyeceğini açıkladı.



Guido Albers, "Donny ile konuştum. Ajax'a kesinlikle dönmeyecek." ifadelerini kullandı.



Gidebileceği ülkeleri sıralayan Albers, "Benim tercihim İspanya, Fransa veya İtalya'da oynaması. Ajax'taki gibi 10 numara oynayabileceği bir yere gitmesi harika olurdu." şeklinde konuştu.



Bonservisi Manchester United'da olan ve Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Beek, sezon sonunda İngiliz ekibine geri dönecek. Devre arasında transfer edilen Hollandalı on numara Frankfurt'ta toplamda 10 maçta forma giydi.





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