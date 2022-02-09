Donnarumma'dan Mbappe yorumu: 'PSG'de mutluyuz'

Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsiz olaran Kylian Mbappe'nin durumunu takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma değerlendirdi.



Mbappe ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirten İtalyan eldiven, "Kylian ile harika bir ilişkimiz var. Sık sık birbirimize şaka yapıyoruz." şeklinde konuştuk.



Mbappe'nin geleceği için de açıklama yapan Donnarumma, "Bu konuyu konuştuk. Bu karar yalnızca onun kendisine ait olacak. Ona ne yapacağını söylemek bana düşmez. Birlikte PSG'de mutlu olduğumuzu biliyorum. Mbappe çok iyi ve akıllı biri. En iyi seçimin ne olduğunu sadece kendisi bilebilir." ifadelerini kullandı.





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