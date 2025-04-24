Dallas Mavericks'in, süper yıldız Luka Doncic'i takaslama kararı, kulüp genel menajeri Nico Harrison için adeta bir dönüm noktasına dönüştü. NBA çevrelerinde bu hamlenin Harrison'ın kariyerini kalıcı olarak lekeleyebileceği konuşuluyor.



Taraftar tepkileri Dallas'ta iç sahadaki maçlarda "Fire Nico!" (Nico'yu gönderin!) tezahüratlarına dönüşürken, takımın sahibi Patrick Dumont şu ana kadar Harrison'a desteğini sürdürüyor.



Ancak ESPN'den Tim MacMahon, Dumont'un artık deneyimli bir yöneticiyle Harrison'ın yanına takviye yapma fikrine açık olduğunu aktardı:



"Başka bir Batı Konferansı takımının sahibiyle konuştum. Bana şunu dedi: 'Bunu söylemek istemem ama bu adamın kariyeri bitti. Bu takas onun mirası olacak. Bir daha NBA'de çalışamayacak.'"



MacMahon'a göre, Mavericks taraftarıyla ilişkilerin onarılması için Harrison'ın görevden alınması gerektiğini düşünen birçok isim lig çevresinde mevcut:



"Birçok kişi, 'Onu göndermeleri lazım. Başka türlü bu taraftar grubuyla yeniden bağ kuramazsınız' diyor."



MacMahon ayrıca, organizasyonun iç sesinin de değiştiğine dikkat çekti:



"Artık 'In Nico We Trust' dönemi bitti. Dumont, onun yanına tecrübeli biri gelsin istiyor. Anladı ki, daha önce olmayan bazı denge mekanizmalarına ihtiyaçları var."



Ancak asıl çarpıcı olan, bu kararın sadece basketbol açısından değil, finansal açıdan da yıkıcı sonuçlar doğurduğu yönünde. ESPN'e göre Mavericks, Doncic'in takası sonrası 1 milyar dolarlık potansiyel gelir kaybına uğrayabilir.



"Bu sadece kötü bir basketbol kararı değil, felaket bir iş kararıydı."



Takım içinde konuşulanlara göre, Harrison bu kararı alırken, Doncic'e teklif edilmesi beklenen 5 yıllık, 345 milyon dolarlık süper maksimum kontratın finansal risk olduğunu Dumont'a aktardı ve bu da takasa giden süreci başlattı.



