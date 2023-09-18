Dominik Livakovic: ''Zaferimiz ve harika atmosfer için mutluyuz''

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Dominik Livakovic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dominik Livakovic: ''Zaferimiz ve harika atmosfer için mutluyuz''
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18 Eylül 2023 19:16
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Livakovic yaptığı paylaşımda, "İlk maçımız, zaferimiz ve harika atmosferimiz için mutluyuz! Aferin çocuklar ve devam edelim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'den 6.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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