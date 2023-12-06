Dominik Livakovic, Türkiye'de ilk kez Sporx'e konuştu

"FIRSATIM OLSA 10 SAAT ANTRENMAN YAPARDIM"

"MODRIC 'F.BAHÇE'YE GİT' DEDİ!"

"DINAMO, F.BAHÇE İSTEĞİME SAYGI DUYDU"

"BİRKAÇ KİŞİYE FENERBAHÇE'Yİ SORDUM"

"TARAFTARI GÖRÜNCE SORUMLULUĞUN AĞIRLIĞINI FARK ETTİM"

"DZEKO, TADIC VE ZAJC ÇOK YARDIMCI OLDU"

"İSTANBUL ÇOK GÜZEL AMA ÖNCELİĞİM F.BAHÇE"

"DEPREMİ DUYUNCA YARDIM ETMEK İSTEDİM"

"LEV YASHIN ADAYLIĞI BÜYÜK ONURDU"

"PENALTILARIN BİR SIRRI VAR"

"G.SARAY DERBİSİNİN ANLAMINI BİLİYORUM"

"BEŞİKTAŞ MAÇININ HİKAYESİ FARKLI!"

"VOLKAN DEMİREL BİR MİRAS BIRAKTI"

"ŞAMPİYONLUK BASKISI BİR MOTİVASYON!"

LIVAKOVIC İLE KISA KISA

"ŞAMPİYONLUĞU BAĞDAT CADDESİ'NDE KUTLAYACAĞIZ"

'nin Hırvat yıldızıverdi. Livakovic, Sporx'ten Hakan Celep'in sorularını büyük bir samimiyetle yanıtladı.* Fırsatım olsa günde 10 saat antrenman yapardım.* Luka Modric'e sordum 'Fenerbahçe'ye git' dedi.* Dinamo Zagreb, Fenerbahçe isteğime saygı duydu.* Kadıköy'e çıkınca her şeyi anladım.* Penaltılardaki başarımın bir sırrı var.* Derbide Fenerbahçeliler'i gururlandırmak istiyoruz.* Volkan Demirel, bize yüksek bir standart miras bıraktı.* Şampiyonluk baskısı bir motivasyon"Spor, benim için çok küçük yaşlardan beri her zaman bir tutku olmuştur. Zadar sokaklarında, okulda arkadaşlarımla futbol oynadığımı ve oynamak için her fırsatı değerlendirdiğimi hatırlıyorum. Fırsatım olsa günde 10 saat antrenman yapardım. Başlangıçta, Zadar basketbolla tanındığı için basketbol oynamaya başladım ama futbola olan sevgim ağır bastı. Aileme gelince, evet eğitime çok değer veriyorlar ama futbola olan tutkumu ve aidiyetimi erkenden fark ettiler. Her zaman beni inanılmaz derecede desteklediler.""Milli takımdaki arkadaşlarım Fenerbahçe'ye transfer olduğumu duyduklarında çok sevindiler. Hemen hemen hepsi bana tebrik mesajları gönderdiler. Luka Modric ile transferden önce konuştum. Modric, "Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi çok zengin olan, çok büyük bir kulüp" dedi. Luka'yı uzun süredir tanıyorum ve benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Sık sık futbol hakkında sohbet ediyoruz.""Transferler bir oyuncunun kariyerindeki en önemli kararlardan biridir. Benim için bir hamle yapmadan önce tüm yönleriyle düşünmek çok önemliydi. Dinamo Zagreb'e gelince; kulübe ve bir oyuncu olarak gelişimimde oynadığı önemli role büyük saygı duyuyorum. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'de oynama isteğime saygı duydu.""Fenerbahçe birkaç nedenden ötürü öne çıktı. Kulübün geleceğe yönelik planları, başarıya olan bağlılığı ve oyuna olan tutkuları beni çok etkiledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin çok zengin bir tarihi ve inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Fenerbahçe taraftarının önünde oynama fikri bana çok cazip geldi.""Evet, Fenerbahçe'ye transfer olma kararımı vermeden önce birkaç kişiye danıştım. Lig, futbol kültürü ve ne beklemem gerektiği hakkında ilk elden bilgi almak için Türk futboluyla ilgili deneyim kazanmış eski ve mevcut oyuncularla konuştum. Nihayetinde bu konuşmalar Fenerbahçe kararımı pekiştirdi.""Fenerbahçe taraftarının önünde oynadığım ilk maç inanılmazdı. Taraftarların yarattığı inanılmaz atmosferle ilgili hikayeler duymuştum ama bunu ilk elden deneyimlemek bambaşka bir şeydi. Taraftarların 90 dakika boyunca verdikleri sarsılmaz destek, bu kulüp için oynamanın bana yüklediği sorumluluğun ağırlığını fark etmemi sağladı.""Kesinlikle! Dzeko, Tadic ve Zajc en başından beri inanılmaz derecede misafirperverlerdi. Benzer şekilde Türkiye'den ve diğer ülkelerden oyuncular da çok misafirperverdi. Bunun için çok minnettarım.""Evet, Hırvatistan dışına ilk kez çıktım ve şu ana kadar çok maceralı geçti. İstanbul zengin bir tarih, kültür ve çeşitlilik dokusuna sahip muhteşem bir şehir. Yeni bir şehre ve kültüre uyum sağlamanın her zaman zorlukları vardır ama şu ana kadar her şey son derece güzel. İstanbul'un sunduğu her şeyi keşfetmeye, öğrenmeye ve kucaklamaya devam etmek için heyecanlıyım ama benim önceliğim her zaman futbol.""Hırvatistan'da yaşadığım için depremlerin neden olduğu acıların son derece farkında biriyim. Türk Büyükelçisi tarafından arandım ve hemen yardım etmek istedim. Tüm hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.""Bu gerçekten büyük bir onurdu. Futbol bir takım sporudur ve her türlü bireysel ödül kolektif çabanın bir yansımasıdır. Kişisel olarak takdir edilmek memnuniyet verici olsa da benim öncelik noktam Fenerbahçe ve Hırvatistan milli takımı için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek.""Dünya Kupası'ndaki performansımı takdir ettiğiniz için teşekkür ederim. Futbolda, özellikle de penaltılar gibi yüksek stresli durumlarda başarının birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluştuğuna inanıyorum. Hazırlık, odaklanma, destek, sezgi ve hepsinden önemlisi, oyuna duyduğum sevgi, ülkemi temsil etme arzusu ve taraftarlarımızı gururlandırmak için duyduğum istek... Zorluklar ne olursa olsun beni daha iyisini yapmaya teşvik ediyor.""Derbiler dünyanın her yerinde çok özel. Türkiye'de daha da yoğun ve tutku olarak çok başka bir boyutta. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, dünya futbolundaki en efsanevi en ateşli rekabetlerden biri. Oyuncular için bu maçlar sadece 3 puanla ilgili değildir. Gurur, tarih ve milyonlarca taraftarın duygularıyla ilgildir. Bu derbinin taraftarlar ve kulüp için önemini anlıyorum. Bu derbiyi ilk elden deneyimlemek ve Fenerbahçeliler'i gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum.""İstekli bir oyunla, takım ruhuyla taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet elde ettik. Hedeflerimize yürüdüğümüzü gösterdik. Şimdi bizi önemli bir maç daha bekliyor. Uzun lig yolculuğunda aslında her maç 3 puan ancak derbilerin hikayesi tabi ki çok farklı oluyor. Beşiktaş karşısında takım olarak iyi bir performans göstereceğimize, taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Hocamızla, ekibimizle birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız.""Volkan Demirel ile tanışma fırsatına eriştim. Bir insan olarak üzerimde gerçekten iyi bir etki bıraktı. O harika biri. Fenerbahçe forması giyen her kaleci için yüksek standartlar belirledi. Geride bıraktığı mirasın ve sorumluluğun farkındayım.""Fenerbahçe, çok zengin bir tarihe ve başarı geleneğine sahip bir kulüp. Taraftarların ve kulübün yeni bir şampiyonluk için duyduğu arzunun ve açlığın farkındayım. Bu sezon takımımız bu yolda büyük umut vaad ediyor ve hedeflerimize ulaşmaya adanmış, güçlü ve birlik içinde bir oyuncu grubumuz var. Hedefimiz her zaman zirvede olmak ve şampiyonluk için mücadele etmek. Şampiyonluk için şüphesiz üzerimizde bir baskı var ama bu baskıyı motivasyon olarak kullanıyoruz. Her maça çok iyi odaklanıyoruz. Her zaman en iyi sonucu hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızı sürdürerek hedeflerimizi yakalamaya çalışacağız."- Iker Casillas.- Max Andre ter Stegen ve Manuel Neuer.- EURO2024'de ülkemi gururlandırmak ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak.- Hırvatistan müzikleri.- Büyükannemin yaptığı bütün yemekler.- Shawshank Redemption, Lord of the Rings serisi ve The Godfather üçlemesi.- Dedelerim. Onların sakinliğini, hayata bakış açılarını ve nezaketlerini her zaman çok sevmişimdir.- Muazzam destekleri ve her zaman yanımızda oldukları için minnettarım. Umarım, sezon sonunda Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu birlikte kutlarız.