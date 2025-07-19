Dominik Livakovic ayrılmak istiyor!

Fenerbahçe'de işler Livakovic cephesinde yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Hırvat eldiven, Portimonense ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda görev aldı ancak kalesinde golü gördü. Bu gelişmenin ardından moralsiz bir görüntü sergileyen tecrübeli kalecinin ayrılmak istediği öğrenildi.
TEKLİF YOK, SABIR VAR
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, sezon sonunda Livakovic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Ancak bugüne kadar Hırvat kaleci için beklentileri karşılayacak düzeyde resmi bir teklif ulaşmadı. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim beklemede kalmayı tercih etti.
MOURINHO'NUN PLANI ETKİLİ OLDU
Zaman zaman medyaya yansıyan "Mourinho, yeni sezonda İrfan Can Eğribayat'ı 1. kaleci olarak düşünüyor" haberlerinin de Livakovic'in ayrılık kararında etkili olduğu belirtildi. Portimonense maçında yediği gol sonrası formayı geri kazanma şansının azaldığını düşünen deneyimli eldiven, bu nedenle yönetime ayrılık talebini iletti.
Fenerbahçe cephesinde gözler şimdi Livakovic'e gelebilecek resmi tekliflerde.
TEKLİF YOK, SABIR VAR
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, sezon sonunda Livakovic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Ancak bugüne kadar Hırvat kaleci için beklentileri karşılayacak düzeyde resmi bir teklif ulaşmadı. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim beklemede kalmayı tercih etti.
MOURINHO'NUN PLANI ETKİLİ OLDU
Zaman zaman medyaya yansıyan "Mourinho, yeni sezonda İrfan Can Eğribayat'ı 1. kaleci olarak düşünüyor" haberlerinin de Livakovic'in ayrılık kararında etkili olduğu belirtildi. Portimonense maçında yediği gol sonrası formayı geri kazanma şansının azaldığını düşünen deneyimli eldiven, bu nedenle yönetime ayrılık talebini iletti.
Fenerbahçe cephesinde gözler şimdi Livakovic'e gelebilecek resmi tekliflerde.