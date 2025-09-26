Domenico Tedesco için kritik 90 dakika!

Takımın başına geldiğinden bu yana aldığı sonuçlar ve Dinamo Zagreb maçındaki kadro tercihleriyle tartışma yaratan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için kritik süreç başladı.
Sarı-lacivertlilerin, Tedesco'ya ekim ayındaki milli araya kadar süre tanıyacağı öğrenildi. Bu periyotta Fenerbahçe; Antalyaspor, Nice ve Samsunspor maçlarına çıkacak.
ANTALYASPOR MAÇI KRİTİK!
Özellikle ligde oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının, İtalyan çalıştırıcının geleceği açısından belirleyici olacağı belirtildi.
Bu maçta yaşanacak olası bir puan kaybının, ayrılık ihtimalini ciddi şekilde gündeme getirebileceği öğrenildi.
