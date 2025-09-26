26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Domenico Tedesco için kritik 90 dakika!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco için Antalyaspor karşılaşması kritik bir sınav niteliği taşıyor. Ligde yaşanacak olası bir puan kaybı, ayrılık ihtimalini ciddi şekilde güçlendirecek.

calendar 26 Eylül 2025 11:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco için kritik 90 dakika!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Takımın başına geldiğinden bu yana aldığı sonuçlar ve Dinamo Zagreb maçındaki kadro tercihleriyle tartışma yaratan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için kritik süreç başladı.

Sarı-lacivertlilerin, Tedesco'ya ekim ayındaki milli araya kadar süre tanıyacağı öğrenildi. Bu periyotta Fenerbahçe; Antalyaspor, Nice ve Samsunspor maçlarına çıkacak.

ANTALYASPOR MAÇI KRİTİK!

Özellikle ligde oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının, İtalyan çalıştırıcının geleceği açısından belirleyici olacağı belirtildi.

Bu maçta yaşanacak olası bir puan kaybının, ayrılık ihtimalini ciddi şekilde gündeme getirebileceği öğrenildi. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.