Domenico Tedesco: ''Hayvan gibi çalıştık ama...''

Bundesliga'da 8 maçta sadece 5 gol atarak ligin Mainz'dan sonra en az gol atan takımı olan'de forvet sorunu, Şampiyonlar Ligi'deile oynanan maçta da devam etti.Galatasaray'a karşı birçok pozisyondan yararlanamayan Schalke'de teknik direktör, Red Bull Leipzig ile oynayacakları lig maçı öncesinde konuştu ve ''Galatasaray maçında da hayvanlar gibi çalıştık ama bitiremedik. Yaptığımız işi ödüllendiremiyoruz. Kesinlikle birSadece top girmiyor...'' diye konuştu.Schalke'de forvetler Guido Burgstaller ve Breel Embolo sadece 1 gol atabilirken diğer forvetler Franco di Santo, Mark Uth, Cedric Teuchert, Steven Skrzybski henüz golle tanışamadı.Öte yandan sakatlığı nedeniyle son maçları kaçıran Arjantinli golcü Franco di Santo'nun iyileşme süresinin hızlandığı ve beklenenden daha kısa sürede forma giyeceği belirtildi.