Domenec Torrent'ten açıklamalar

Galatasaray'ın İspanyol teknik adamı Domenec Torrent, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Domenec Torrent'in açıklamaları;



"O DÖNEMDE ANTRENMAN YAPAMADIK"



Başlangıçta bir alışma süreci geçirmek gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulanması için de zaman lazımdı. İlk geldiğimizde 7 günde 3 maça çıktık. Zor bir önemde gelmiştik.



Burada sadece 45 gün geçirdim. Normalde sezonun başında başlamış olsak, öncesinde çalışmak için bir dönem oluyor. Başlangıçta tüm takımlarla alışma süreci oluyor. Bazı değişiklikler yaptık takım içerisinde, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulamaya geçmesi için de zaman gerekiyor. İlk geldiğimizde 7 gün içerisinde 3 maçımız vardı. Neredeyse antrenman yapamadık o dönemde.



"TAKIM BİRÇOK AÇIDAN KENDİNİ GELİŞTİRDİ"



Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak, takım birçok açıdan kendini geliştirdi. Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti. Fiziksel olarak takım kendini güçlendirdi. Taktiksel olarak 15 yıldır kendimi adadığım oyun üzerinden takım kendini her gün daha iyiye götürdü.

"4 YILDIZIN BİR ANLAMI VAR"



Kimse bir maçta ne olacağını bilemez. Galatasaray'ın armasındaki 4 yıldızın bir anlamı var. Biz her maça kazanmak için çıkarız.



"KONYASPOR'UN OYUNUNU BEĞENİYORUM"



Konyaspor'un oyununu beğeniyorum. Beni etkiliyorlar. Ligde ikinci sırada olmaları rastlantı değil. Özellikle taktiksel ve pozisyonel olarak iyiler. Kaleden çıkma kısmında çok iyiler. Hızlı bir şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendilerine güvenen bir takım. Dün izlediğim bir maçları vardı. 5-1 kaybettiler. O maçın sonucu kesinlikle tam tersi olmalıydı. İlk yarıda rakiplerine göre daha fazla pozisyon yakaladılar. 2-3 tane golleri iptal edildi. Özellikle ilk yarıda hiç futbol açısından, açıklanamaz bir durum vardı ortada.



"G.SARAY HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"



Konyaspor'a saygı duyarak sahaya çıkacağız. Galatasaray sahaya her çıktığında o maçı kazanmak için çıkar.



"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYİZ"



Ekimizde Jordi Guerrero var. La Liga'nın en iyi duran top uzmanlarından bir tanesiydi. 6-7 maçına bakıyoruz rakibin. Hem hücumda hem savunmada neler yapıyorlar, onlara bakıyoruz. Son 2 günde de Konyaspor'a karşı nasıl daha iyi hücum ederiz, ona bakıyoruz. Kendimizi geliştirmemiz gereken birçok alan var, bir tanesi elbette duran toplar. Her geçen gün daha iyiyiz tabii ki.



"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"



Son maçta pozisyonel oynadık ve taktiksel olarak gelişim gösterdik. Farklı koridorlarda oynadık. Top kaybında çok hızlı bir şekilde tepki verip hızlıca kazandık. Her gün daha fazla gol pozisyonuna giriyoruz. En son 4 gol attık ama daha fazla atabilirdik. Bu 45 dakika aslında sezon öncesi dönem gibiydi. Takım hem hücumda, hem savunmada kendini geliştiriyor. Takım her seferinde daha iyiye gidiyor.



"BU TAKIMI BİZ KURMADIK"



Bazen sistem ile stili karıştırıyoruz. Taktiksel sistem olarak takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak istiyoruz. Bu takımı biz kurmadık. Bizim takımın bol bol kaliteli oyuncuya sahip olduğunu gördük ve onları doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4-3-3'le bitirdik maçı. İçeride oyunculara, kendi oldukları yönlerde kullandık. Stil tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman, topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa oynama, her zaman maçın ana karakteri olma ve top kaybında çok hızlı şekilde tepki gösterme.



"PEP İLE BİRLİKTE BU STİLİ KULLANDIM"



Bu gerçekten benim için vazgeçilmez bir stil. Hep birlikte hücum, hem birlikte savunma, hemen 5 saniye içinde topu geri kazanma! Benim hakikaten inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bu stile, inanıyorum. Pep ile birlikte ve kendi başıma yönettiğim takımlarda bu stili kullandım.



"ÖNEMLİ OLAN NASIL KAZANDIĞIMIZ"



Şu anda takım olarak bu yolda ilerliyoruz. Tabii ki bu her maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Geçen pazar kesinlikle kazanmamız gerekiyor dediğim bir maç vardı. Hem hücumda hem savunmada takımın davranışlarından, performansından memnundum. Bazen futbol sonuçta bu. Kaleci çok iyi kurtarır. Bazı fırsatlar şanssızlıktan kaçar. Bazen dışarıda insanların analizlerini de değiştirir bu. Ben farklı bir şekilde yapabilirim. Dışarıdan bakan insanlar sonuca göre konuşur. Beraberliği daha kötü yorumlayabilirlerdi. Benim için en önemli şey nasıl kazandığımız ve bunu nasıl tekrar edebileceğimiz.



"OYUNCULARIMDAN ÇOK MEMNUNUM"



Ben oyuncularımızdan çok memnunum. Daha iyi oyunculara ihtiyacımız var demiyorum. Oyuncularımız zaten çok kaliteli. Farklı özellikleri olan oyunculara ihtiyaç olabiliyor. Oyuncularımız harika. Onlara alışarak en iyi performansı çıkarmaya alışmamız gerekiyor. Çok benzer bir şekilde oynayabiliyorlar. Bunu geçen pazar yaptılar. Dünyanın en iyi antrenörlerinin bile zamana ihtiyacı var; kendi stillerini aktarmak için.



"RAKİPLERİMİZİ İNCELİYORUZ"



Biz rakiplerimizi inceliyoruz. Onları analiz ederek belli oyunlar kuruyoruz. Bazen Kerem ve Patrick için biri genişlik veriyor, biri içeri kapanıyor. Aynı koridorda oynamıyorlar. Diğer tarafta Babel veya Emre, Omar ile aynı koridorda oynamıyor. Biz her gün antrenmanlarda karşılaşacağımız rakiplere göre detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bazı rakipler var, onların kanatları bizim beklerle karşı karşıya gelecek. Çok fazla açık oynatırsak bu oyuncuyu 6 kişiyle savunmada kalabilirler. O zaman da bizi zor durumda bırakabilirler. Kerem, Babel, Emre gibi oyuncular rakip kanatlarda boşluk bulursa daha fazla şeyler yapabilirler.



"PEP İLE SÜREKLİ İRTİBATTAYIZ"



Pep Guardiola'nın da Manchester City ile mücadeleleri var. Maçları izlemiyordur. Pep Guardiola ile çok yakın bir ilişkim var. O benim dostum. Sürekli irtibat halindeyiz. Hayatımız hakkında da, futbol hakkında da konuşuyoruz. Manchester City ile Galatasaray yapabilir. Hem kulüpler için iyi olur, hem de onlar bu güzel şehri görür. Bu çok güzel olur.



"BAŞKAN ÇOK İYİ BİR KARAR ALDI"



Benim birçok kulüple yakın ilişkim var, bunlardan biri de Manchester City. Bizim asıl odaklandığımız nokta, yavaş yavaş bulunduğumuz durumdan çıkmak tüm ekip olarak. Bizim için, ekip için, yönetim için, taraftar için, Galatasaray büyüklüğünde bir kulüp için sindirilmesi zor bir durum. Her hafta sonu 3'er puanlar alarak nereye kadar yükseleceğiz. Odak noktamız bu. Şu anda sportif direktörlüğü açısından bakarsak, çok bilgili insanlar var ekibimizde. Onlar da çok oyuncu tanıyor, ben de çok oyuncu tanıyorum. Hem onların, hem benim birçok kulüple iyi ilişkilerimiz var. Biz onlardan çok memnunuz. Onlar geldikten sonra çıktığımız 2 maçta 6 puan aldık. Ekibimize de bir sakinlik getirdiler. Sayın Başkanın, yönetimin ve tüm kulübün, bu iki yöneticiyi dahil ederek çok iyi bir karar aldığını düşünüyorum. Çünkü, onlar sayesinde daha da güçleniyoruz ve çok daha iyi bir takım oluşturacağımıza inanıyoruz.



"MUSLERA HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ"



Biz maç maç gidiyoruz aslında. Daha sonra sakatlık süreci uzundu Muslera'nın. Yeni başladı antrenmanlara. Nando'nun sadece saha içinde değil, her yerde bu takım için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Nando aynı zamanda Inaki'ye de çok yardımcı oluyor, kulübü tanıması ve kendini rahat hissetmesi açısından. Deneyimli oyunculardan beklediğimiz şey budur zaten. Deneyimliler, gençlere yardımcı ve yön gösterici olmalılar. Önemli olan her zaman takımdır ve kulüptür. Hiçbir zaman antrenör veya oyuncu kulübün önüne geçemez. Nando de her antrenmanda bunu gösteriyor. Her geçen gün daha iyi. Neler olacağına bakacağız.



"PULGAR ÇOK KALİTELİ"



Pulgar'dan çok memnunum. Daha fazla oynayacak zamanla. Her ülkenin kendi alışkanlıkları vardır. Bilmiyorum Türk Ligi'nde normalde rotasyon yapılıyor mu, ben her zaman yaparım. Nedenini açıklayayım. Eğer benzer özellikleri olan açısından rotasyon yapılırsa, hepsi her zaman hazır olur, maça çıkacak gibi hazır ve motive olur. Rakibe göre de değişmesi gerekiyor kadronun. Rakip sürekli savunma yapan takımsa farklı oynamak, oyunu kontrol etmek isteyen takımsa farklı oynamak gerekir. Erick Pulgar teknik ve taktik olarak çok kaliteli. İki dokunuşta rahatça oynayabiliyor. Türk Ligi'ne gelip de dilini bilmeden pat diye 15 gün içinde oynamak da kimse için kolay değil. Oyuncu olarak olmasının dışında karakter olarak da büyük bir karakter. Takım arkadaşları da ona çok yardımcı oluyor. Birçok maçta onun oynadığını göreceğiz.



"BABEL VE FEGHOULI'NİN SÖZLEŞMELERİ İÇİN ZAMANIMIZ OLACAKTIR"



Babel ve Feghouli... Deneyimli oyuncuların olmasında fayda var. Antrenör olarak bir sonraki maçtan ötesini pek düşünemiyoruz. Oyuncuların da aynısını yapması lazım. Her zaman oynamak istediklerini ve formda olduklarını göstermeleri lazım. Ben her zaman tekrar ediyorum. Ekibin, takımın ve kulübün ne kadar önemli olduğunu. Öncelikle Konya'ya karşı kazanmak istiyoruz. Sonra Avrupa maçları var. İlk hedeflerimiz bunlar. Her gün sportif direktörümüz Pasquale, yardımcısı Adria ile konuşuyoruz. Her gün geliştirmek için yeni yöntemler bulup uyguluyoruz. Bence Feghouli ve Babel'in sözleşmeleri için zamanımız olacaktır.



"TÜRK FUTBOLU DENDİĞİNDE G.SARAY AKLIMIZA GELİRDİ"



Galatasaray 4 yıldızı olan tek Türk takımı. Onur duyuyorum bu takımda çalışmaktan. Ben Gironalı bir Katalan'ım. İnsanlar Türk futbolu dediği zaman Girona'da hep Galatasaray aklımıza gelirdi. Arkasında çok büyük bir tarih var. Sadece futbol da değil. UEFA Kupası'nı kazandı Arsenal'e karşı. Real Madrid'e karşı Süper Kupa'yı kazandı. Başkan bana ilk gün tarihimizi anlattı. Ben gerçekten çok etkilendim. Bence Galatasaray da bir kulüpten fazlası. Sadece futboldan bahsetmiyorum, aynı zamanda bir topluluk. Lisesi, üniversitesi, kendi içinde bir cemiyet olması. Bu benim için çok çok özel bir kulüp olmasını sağlıyor.



"GALATASARAY BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"



Ben antrenör olarak bir yere ait olma hissini yaşayan biriyim. 45 gün geçirdiğim halde diyebilirim ki Galatasaray benim için çok özel bir kulüp. Sadece antrenör olarak da değil, bir gün yollarımızı ayırırsak Galatasaray maçlarını izler ve Galatasaray'ı tutarım. Gerçekten bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyük taraftar kitlesi olan bir kulüpte çalışmanın... Hem Sayın Başkan, hem yöneticiler olsun bize ilk andan itibaren evimizde gibi hissettirdiler.



"BAŞKASININ YANINDA 2. ANTRENÖR OLMAYI DÜŞÜNMEZDİM"



Yardımcı antrenör olacağımla ilgili şeyler gördüm. İlk akşam 'Merhaba, iyi akşamlar' dedim. Medyada birçok farklı şey çıktı. Her şey çok hızlı gelişti. İkinci antrenörlük olarak, sadece Pep'e yardımcı oldum. Onun dışında hep birinci adamdım. Birçok takımdan bana teklif geldi Pep ile çalıştıktan sonra. Bana ikinci antrenörlük teklifleri geldi. Ben Pep'ten önce 15 yıl teknik adamlık yaptım. Bu tekliflere hayır dedim. Sadece ilgilendiğim şey, dünyanın en iyisinden öğreneyim, buydu. Pep'in dışında da bir antrenörün yanında ikinci antrenör olmayı düşünmezdim. Muhtemelen karışıklık oldu. Şu anda bilgisayar sistemleri inanılmaz gelişmiş durumda. Biz orada 1-2 gün içerisinde 8 tane maçını izliyorduk Galatasaray'ın. Takımın ismini, şanını biliyorduk. Maçları izleyip şu anki takımı anlamak istedik. Ondan sonraki gün tamam dedim, kabul ettim. Sonraki gün de uçağa binip İstanbul'a geldim.



"BASKIYI TERİM'DEN SONRA GELMEM ARTIRMADI"



Baskıyı Fatih Terim'den sonra gelmem artırmadı. Sadece içinde bulunduğumuz durum baskı oluşturdu. Sayın Terim, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli biri. Çok saygıdeğer bir antrenör ve ben de kendisine çok saygı duyuyorum. Bu kadar büyük bir isimden sonra bu takımın başına hangi antrenör gelse bir karşılaştırma olacaktır. Taraftarlarımızın şunu anlamasını rica ediyor, hangi antrenör olursa olsun takımın iyiliği için var olan bir şahıs.



"HEPİMİZ GELİR GEÇERİZ, G.SARAY SONSUZA DEK KALIR"



Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları, çok büyük hocaları oldu. Hiçbir antrenör veya oyuncu sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Fatih Terim gibi birinin yerine gelmek kolay değil. Bu çok bariz. Ben buraya Sayın Terim'e karşı mücadele etmek, karşılaştırmak için gelmedim. Takımın bulunduğu bir durum vardı, bu durumdan çıkarmak için geldi. Hepimiz gelir geçeriz, Galatasaray sonsuza kadar kalır. Hepimizin bunu anlaması gerekiyor. Eğer herkes aynı tarafta olur, destek olursa, Rizespor maçında olduğu gibi, Galatasaray çok daha güçlü oluyor. Olmazsa takım ona göre güçsüzleşiyor.



"ETKİLENDİĞİM İSİMLER VAR"



Her hafta kiraladığımız oyuncuları ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Etkilendiğim isimler var. Sensibile'nin yanında Adriano var. Çok büyük bir futbol birikimi var, genç olmasına rağmen. Sadece Süper Lig'i değil, 1. Lig'i de biliyor. Tüm kiralık oyuncularımızı isim isim tanıyan birisi. Biz konuşuyoruz sürekli, gelecekte hangi oyuncular bize yardımcı olur diye. Şu anda ekip olarak Pasquale ve Adriano ile birlikte tamamlanmış, büyük bir ekibiz.



"KISA VADEYE ODAKLANMALIYIZ"



Kiralık oyuncularımızı analiz ediyoruz. Biz yine de kısa vadeye odaklanmalıyız. Hep birlikte önümüzdeki dönemde güzel sonuçlara ve güzel projelere ulaşacağız.



"HER ŞEY ADIM ADIM OLACAK"



Maalesef ki İstanbul'u çok göremedim. Üzülüyorum. Biz 8'de tesise geliyoruz. Akşam 8'de ancak bitirdik. Başka şeye zaman kalmıyor. Bizim çalışma stilimiz bu şekilde. Sadece 1 kere milli arada, 1 gün İstanbul'u gezdik. Arkadaşlarımızla Kapalıçarşı'yı ve tarihi yarım adayı gördük. Onun dışında fırsatımız olmadı. Gerçekten ben İstanbul'a geldiğimde insanlar beni sıcak karşıladı. Sokaklarda ve bir yerlerde hep bana sıcakkanlı oldular. Daha fazlasını görme isteği oluyor. İlk fırsatta dışarı çıkıp gezeceğim. Şu anda mükemmel bir şekilde Florya'yı tanıdım. Orada birkaç tane de restoran öğrendim. Her şey adım adım olacak. Biz güzel bir şekilde çalışacağız. Taraftarlar memnun olacak. Maçlar kazanacağız. Yönetim memnun olacak. Uzun yıllar birlikte olacağız.



"BAZEN ZAMANA İHTİYACINIZ OLUR"



Ben bir ülkeye gittiğimde en çok istediğim şey entegre olmak. Türkçe konuşmak zor olacak. Adım adım onu da deneyeceğiz. 8-9 ayda Almanya'da kalınca Almanca anlamaya başladım. Yemek de kültürün bir parçası. İlk olarak sorduğum şeylerden biri Türk mutfağının tipik yemekleri nelerdir, ne yerler. Kimsenin bilmediği yemekleri var Türkiye'nin. Tatlı konusunda dikkat etmem lazım. Bir bakmışım 4 kilo almışım. Gerçekten Türkiye'de olduğum için mutluyum. Bazen zamana ihtiyacınız olur. Buraya gelmemizin ikinci gününde ekibimizle konuştuk, 'Beyler çok iyi iş çıkarmamız lazım, doğru kulüpte ve harika bir şehirdeyiz' dedik.



"DEMEK Kİ TÜRK İNSANI BU ŞEKİLDE"



Ben New York'tan geldim. İstanbul trafiği ile New York trafiği aynı. İyi açıdan baktığım, şaşırdığım şey İstanbul sokaklarının temizliğidir. New York'a bakınca İstanbul sokakları tertemiz. İnsanlar yardımcı oluyor, hoş sohbetler. Kulüp çalışanları gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Onun dışında dışarı çıktığımda, dükkana girince yardımcı oluyor, restorandakiler yardımcı oluyor. Demek ki Türk insanı bu şekilde.



"TARAFTAR OLMASA RİZE'Yİ YENEMEYEBİLİRDİK"



Sadece Türkiye'nin, Avrupa'nın değil, dünyanın en tutkulu taraftarlarından biri Galatasaray taraftarları. Ben sadece kazanarak onları ikna edebilirim. İşim bu. Nasıl bulduk, ne yapacağız onlara açıklama şansım yok çünkü. Onlar sahaya geliyorlar ve maçı izliyorlar. Onların aşkı, sevdası Galatasaray. Dolayısıyla kazanmasını istiyorlar. Taraftarlar çok önemli. Galatasaray taraftarları sadece kazandığında bile, kaybetmeye başladığın anda bile destek önemli. Son maçta bunu gösterdiler. Orada 1-2 gerideydik ama takım güzel oynuyordu. Onlar takımın gerçekten en büyük destekçisi oldular. Taraftarlar olmasa Rizespor'u yenemezdik belki de. Tüm takıma inanılmaz güç verdiler. Kesinlikle taraftar olunca 12 kişi oynuyoruz. Sadece benimle değil başka bir hocayla olsalar bile taraftar bilsin ki, Galatasaray'ın en önemli unsuru onlar. Destek verdikleri zaman çok daha güçlüyüz.



"DERBİLER KONUSUNDA BİLGİLİYİM"



Her ülkede derbiler var. Türkiye'deki derbilerin ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. İspanya'da Real Madrid - Barcelona ve Espanyol - Barcelona maçları var. Derbiler konusunda bilgiliyim. Önümüzdeki maçtan başkasını düşünmüyorum. Çünkü odak noktası sapıyor. Bu takımlara karşı oynayacağımız maçların ekstra önemi var. Taraftarı daha fazla mutlu etmek için ekstra bir fırsat bu maçlar.



"BANA DOME DİYİN"



Umarım Türkçe röportaj verme fırsatım olur 1 yıl sonra. Bu entegre olmak için çok fırsat oluyor. Türkçe kolay değil ama konuşmayı gerçekten çok isterim. Benim ismim zor bir isim, söylemek için. Bana Dome diyebilirsiniz. Bana futbol dünyasında Dome derler, böyle bilinirim. Benim için böyle söylenmesinin bir sakıncası yok. Bana Dome diyin.





