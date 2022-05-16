Domenec Torrent: 'Kontratım devam ediyor!'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık. Ama rakip ilk geldiği pozisyonda gol attı. Biz ise birçok fırsat yakaladık ilk yarıda. Dolayısıyla bazen istediğiniz gibi oluyor, bazen olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasına nasıl oynanacağını hoca planlar. Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.
Arda Turan için, "Arda Turan'ın kondisyon olarak oynama durumu yoktu." diyen İspanyol teknik adam, "Burak Elmas'a beni buraya getirdiği için müteşekkirim. Burada yapmak istediklerimizi biliyorduk. Onunla çalışmaktan gurur duydum. Galatasaray sevgisini gösterdi. Birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini söyler ama hiçbir şey yapmaz. Burak Elmas öyle değil, gerekeni yaptı." sözlerini kullandı.
"GELMEDEN ELEŞTİRDİLER"
Açıklamalarına devam eden Torrent, "Türkiye'de ilk defa teknik adamlık yaptım. Birçok ülkede çalıştım. Siz inanmasanız bile ben mükemmel şekilde ne yapmak istediğimi biliyorum. Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler. Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil. Dürüst olan, cesur olan burada neden olduğunu biliyor. Neden böyle oluyor, neden gelen teknik adam yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait diyerek' hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz, başka bir şeye bizi ikna edemezsiniz." şeklinde konuştu.
"20 KİŞİLİK KADRO İSTİYORUM"
Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu belirten 60 yaşındaki teknik adam, "Ancak Galatasaray'ın 20 yıl önceki durumda olmadığını kabul edersek, her şey daha kolay olur. Farklı bir gelir üzerinden, yine kazanan takım yaratmak istiyoruz. Pasquale Sensibile ile konuştum, antrenörlerle konuştum, oyuncularla konuştum ama seçime kadar transfer yapamıyoruz. Benim ekibimle yapacağım takım için fırsat verilirse, kriterlere uygun farklı oyunculara ihtiyacım olacaktı. 20 kişilik kadro istiyorum, 3-4 tane akademiden oyuncu istiyorum. Gerçekten başarıya aç oyuncular istiyordum." açıklamasını yaptı.
"KONTRATIM DEVAM EDİYOR!"
Torrent, ayrıca, "Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var. Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile, Galatasaray taraftarı olacağım." sözlerini kullandı.
"ADANA'DA NE İŞİ VAR?"
Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün için de açıklama yapan Torrent, "Yunus Akgün'e bayılıyorum, maçtan sonra konuştum. Adana'da ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba, Alanyaspor'da... Benim oyun sistemime çok uygun oyuncular. Hiçbir şey hediye edilmez, takıma döndükten sonra formayı kazanmalı. İzlediğim kadarıyla, çok güzel maçlar çıkarıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk kuralı var, Yunus Akgün, Emre Akbaba... Kadroda olurlarsa, ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar." değerlendirmesinde bulundu.
"FATİH TERİM'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"
Takımın eski teknik direktörü Fatih Terim için konuşan 60 yaşındaki teknik adam, "Fatih Terim'e azcık saygı duymuyorum, çok saygı duyuyorum. Burada birçok başarı elde etti. Kim gelirse gelsin, takımın başındaki isme yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlar her zaman müteşekkir olmak lazım. Her geleni yakmaya gerek yok. Bizimle konuşmaya tenezzül etmeden, bizi eleştirdiler." değerlendirmesini yaptı.
"TÜRKİYE DIŞINDA FARKLI..."
Torrent, son olarak, "Galatasaray'ı bir THY uçağı gibi düşünün, önce burnunu havaya kaldırdık. 5 maç kala takımı kurtardık. Bugün taraftarlara ışık saçsınlar istedik. Sizce kolay mı, 45 gün başkan değişecek. Basında sürekli çok kötü olduğumuz söylenecek. Türkiye dışında farklı bir futbol var, biz oradan geliyoruz. 50 gün boyunca takımı bu halde motive etmek kolay mı? Türkiye'de herkes futbolcuların motivasyonunu soruyor! Kimse bana futbolcuların antrenman performansını sormuyor. Tabii ki çok kötü maçlar oynadık, ama iyi de oynadık. Nereden geldiğimi düşünün, ne göreceğinizi anlayacaksınız." dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık. Ama rakip ilk geldiği pozisyonda gol attı. Biz ise birçok fırsat yakaladık ilk yarıda. Dolayısıyla bazen istediğiniz gibi oluyor, bazen olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasına nasıl oynanacağını hoca planlar. Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.
Arda Turan için, "Arda Turan'ın kondisyon olarak oynama durumu yoktu." diyen İspanyol teknik adam, "Burak Elmas'a beni buraya getirdiği için müteşekkirim. Burada yapmak istediklerimizi biliyorduk. Onunla çalışmaktan gurur duydum. Galatasaray sevgisini gösterdi. Birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini söyler ama hiçbir şey yapmaz. Burak Elmas öyle değil, gerekeni yaptı." sözlerini kullandı.
"GELMEDEN ELEŞTİRDİLER"
Açıklamalarına devam eden Torrent, "Türkiye'de ilk defa teknik adamlık yaptım. Birçok ülkede çalıştım. Siz inanmasanız bile ben mükemmel şekilde ne yapmak istediğimi biliyorum. Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler. Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil. Dürüst olan, cesur olan burada neden olduğunu biliyor. Neden böyle oluyor, neden gelen teknik adam yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait diyerek' hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz, başka bir şeye bizi ikna edemezsiniz." şeklinde konuştu.
"20 KİŞİLİK KADRO İSTİYORUM"
Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu belirten 60 yaşındaki teknik adam, "Ancak Galatasaray'ın 20 yıl önceki durumda olmadığını kabul edersek, her şey daha kolay olur. Farklı bir gelir üzerinden, yine kazanan takım yaratmak istiyoruz. Pasquale Sensibile ile konuştum, antrenörlerle konuştum, oyuncularla konuştum ama seçime kadar transfer yapamıyoruz. Benim ekibimle yapacağım takım için fırsat verilirse, kriterlere uygun farklı oyunculara ihtiyacım olacaktı. 20 kişilik kadro istiyorum, 3-4 tane akademiden oyuncu istiyorum. Gerçekten başarıya aç oyuncular istiyordum." açıklamasını yaptı.
"KONTRATIM DEVAM EDİYOR!"
Torrent, ayrıca, "Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var. Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile, Galatasaray taraftarı olacağım." sözlerini kullandı.
"ADANA'DA NE İŞİ VAR?"
Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün için de açıklama yapan Torrent, "Yunus Akgün'e bayılıyorum, maçtan sonra konuştum. Adana'da ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba, Alanyaspor'da... Benim oyun sistemime çok uygun oyuncular. Hiçbir şey hediye edilmez, takıma döndükten sonra formayı kazanmalı. İzlediğim kadarıyla, çok güzel maçlar çıkarıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk kuralı var, Yunus Akgün, Emre Akbaba... Kadroda olurlarsa, ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar." değerlendirmesinde bulundu.
"FATİH TERİM'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"
Takımın eski teknik direktörü Fatih Terim için konuşan 60 yaşındaki teknik adam, "Fatih Terim'e azcık saygı duymuyorum, çok saygı duyuyorum. Burada birçok başarı elde etti. Kim gelirse gelsin, takımın başındaki isme yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlar her zaman müteşekkir olmak lazım. Her geleni yakmaya gerek yok. Bizimle konuşmaya tenezzül etmeden, bizi eleştirdiler." değerlendirmesini yaptı.
"TÜRKİYE DIŞINDA FARKLI..."
Torrent, son olarak, "Galatasaray'ı bir THY uçağı gibi düşünün, önce burnunu havaya kaldırdık. 5 maç kala takımı kurtardık. Bugün taraftarlara ışık saçsınlar istedik. Sizce kolay mı, 45 gün başkan değişecek. Basında sürekli çok kötü olduğumuz söylenecek. Türkiye dışında farklı bir futbol var, biz oradan geliyoruz. 50 gün boyunca takımı bu halde motive etmek kolay mı? Türkiye'de herkes futbolcuların motivasyonunu soruyor! Kimse bana futbolcuların antrenman performansını sormuyor. Tabii ki çok kötü maçlar oynadık, ama iyi de oynadık. Nereden geldiğimi düşünün, ne göreceğinizi anlayacaksınız." dedi.
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