Domenec Torrent'in sözleşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Domenec Torrent'e mayıs sonuna kadar aylık 225 bin Euro, önümüzdeki sezon ise 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'in sözleşmesi ortaya çıktı
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18 Ocak 2022 09:17
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in maliyetinin çok uygun olduğu belirtilmişti. Hatta İspanyol teknik adamın 1.5 yıllık maliyetinin 1.5 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.

SÖZLEŞME 1.5+1 YIL

59 yaşındaki hocanın yarım sezonluk parası 5 ay boyunca 225 bin Euro aylık olarak ödenecek. Yani yarım sezonluk maliyeti 1 milyon 125 bin Euro'yu bulacak. Gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro net ücret alacak. Ve 1 yıl da sözleşme opsiyonu bulunacak. 6 bin Euro'luk da ev kirası da Galatasaray kulübü tarafından ödenecek.

KAFADA ÇILGIN SORULAR

Şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü bitirmesi halinde ise 50 bin Euro bonus alacak. 4. sırada yer alma bonusu ise Galatasaray tarihinde bir ilk olacak. Avrupa Kupası'nde tur atlanılması halinde de ekstra bonuslar verilecek. Torrent'in 1. yardımcısı 20 bin Euro aylık, 2. yardımcısı ise 13 bin 200 Euro aylık alacak.

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