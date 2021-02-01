Domagoj Vida ve Beşiktaş'tan Parma'ya ret!

İtalya Ligi takımlarından Parma, transferin son günü Beşiktaş'ın kapısını Domagoj Vida için çaldı. Ancak hem siyah-beyazlı kulüp, hem de Hırvat isim bu teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Domagoj Vida ve Beşiktaş'tan Parma'ya ret!
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01 Şubat 2021 20:54
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, A Spor'a konuştu ve Parma'dan gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.

31 yaşındaki Hırvat savunmacının menajeri Uğur Avadan, "Parma'dan teklif geldi ama Vida düşünmedi bile, Beşiktaş da reddetti. Vida hep 'Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamadan buradan ayrılmayı düşünmüyorum' dedi. Hiç düşünmedi ayrılığı." açıklamasını yaptı.

Domagoj Vida'nın planları hakkında konuşan Avadan, "Burada bırakma fikri çok güzel bir fikir, Vida da düşünebilir. Beşiktaş'ı ve taraftarı çok seviyor. Aidiyet duygusu futbolcularda yüksektir ama Vida'da çok yüksek. Burada 1,5 senelik bir kontratı kaldı, çok ayrılmayı düşünmeyen, gittiği takımı benimseyen, başarılar isteyen bir oyuncu. Bu sene şampiyonluk yaşamak istiyor. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve Hırvatistan da yarı final, final görebilecek takımlardan. Vida, Beşiktaş'ta çok mutlu, İstanbul'u ve taraftarı çok seviyor, burada kalacağını düşünüyorum." dedi.



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