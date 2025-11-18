Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a sürpriz ziyaret

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Domagoj Vida, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımı'nı ziyaret etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir süre sohbet eden Vida, ardından teknik ve idari ekiple bir araya geldi.
Vida, daha sonra siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti.
Domagoj Vida, 2018-2022 yılları arasında Beşiktaş formasını terletmişti.
